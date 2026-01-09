Google porta l’Intelligenza artificiale nelle email

Google porta l’intelligenza artificiale di Gemini all’interno di Gmail, arricchendo l’uso della posta elettronica con strumenti pensati per facilitare la gestione e la scrittura delle email.

Le nuove funzionalità sono al momento in fase di rilascio negli Stati Uniti, disponibili in inglese, e saranno estese ad altri mercati nei prossimi mesi.

L’azienda assicura che la privacy degli utenti sarà garantita, con tutte le analisi delle email eseguite in modo sicuro, senza che vengano condivisi dati esterni.

Lanciato nel 2004, Gmail ha raggiunto i tre miliardi di utenti e ora si arricchisce con strumenti avanzati basati sull’IA. Tra le principali novità c’è la funzione AI Overview, che crea riepiloghi delle conversazioni email.

Grazie a questa modalità, Gmail è in grado di analizzare e sintetizzare tutta la discussione, mettendo in evidenza i punti principali e risparmiando agli utenti il tempo di scorrere centinaia di messaggi. Un’altra funzione interessante è Aiutami a scrivere, che assiste nella composizione delle email, generando bozze a partire da un input iniziale.

Inoltre, la funzione delle risposte suggerite è stata arricchita con una maggiore personalizzazione, in modo che le risposte siano più contestuali e pertinenti.

“Molti di questi miglioramenti sono resi possibili grazie a Gemini 3”, ha spiegato una nota di Google Cloud. Queste nuove funzionalità saranno disponibili per tutti gli utenti di Gmail, anche per quelli che non hanno un abbonamento a pagamento.

Tuttavia, ci sono due novità riservate agli utenti con un piano Google AI Ultra o Pro: la ricerca con l’IA e il correttore avanzato di bozze.

La funzione di ricerca con l’IA permette di utilizzare il linguaggio naturale per porre domande nella barra di ricerca di Gmail, ricevendo risposte contestuali direttamente dal chatbot.

Il correttore di bozze, invece, offre miglioramenti avanzati nella grammatica, nella scelta delle parole, nella concisione, nella struttura delle frasi e nella voce, perfezionando la scrittura delle email.

Inoltre, è in fase di sperimentazione la nuova visualizzazione AI inbox, che sarà disponibile entro la fine dell’anno.

Questa modalità aiuta a stabilire le priorità nelle email, identificando i contatti più importanti in base a vari segnali, come la frequenza con cui si scrive a una persona, la presenza nella lista dei contatti o le relazioni dedotte dal contenuto dei messaggi.

ANSA