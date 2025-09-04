Instagram arriva su iPad, attesa finita 15 anni dopo
da Meta una versione per il tablet di Apple che punta sui video
Lanciato nel 2010, a distanza di quindici anni Instagram arriva su iPad.
Lo ha annunciato il capo del social che fa parte del gruppo Meta, Adam Mosseri, con un post su Threads. “Sono davvero eccitato che finalmente ce l’abbiamo fatta. C’è molto altro lavoro da fare, ma è un solido passo avanti”.
Il manager nel 2022 aveva definito una versione della piattaforma specifica per il tablet di Apple “non una priorità” per un numero “non abbastanza numeroso” di utenti da giustificarne l’adattamento.
Instagram su iPad, disponibile da ieri e in via di rilascio per tutti i Paesi che già supportano la versione per iPhone, sarà leggermente diversa dall’app per smartphone.
All’apertura della homepage ci sono, ad esempio, i ‘reels’, i video brevi che hanno messo in diretta competizione il social con TikTok.
Le storie dei contatti, i contenuti che spariscono dopo 24 ore, sono contraddistinte dagli anelli colorati e si trovano in cima allo schermo.
Per il feed principale, la pagina che mostra le foto e i video, gli utenti hanno a disposizione tre diverse modalità di visualizzazione.
La prima è quella già presente su iPhone, con i post delle persone seguite. La seconda permette di vedere solo i post di chi ricambia il proprio follow mentre l’ultima organizza tutti i contenuti in ordine cronologico, partendo dai più recenti.
Secondo il sito The Verge, la grafica progettata per iPad dovrebbe arrivare presto anche sui tablet Android, dove Instagram è presente da tempo, sebbene riprenda per lo più lo stile della versione per telefonini.
