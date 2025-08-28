Nano banana’, è virale l’IA di Google che sembra photoshop

Arriva un nuovo modello di editing delle foto in Gemini, l’intelligenza artificiale di Google che ricorda Photoshop: noto come Nano Banana, è integrato nell’applicazione ed è sviluppato da Deepmind, la divisione guidata da Demis Hassabis che lavora ai progetti IA di Mountain View.

Nano Banana, che è il nome in codice per Gemini 2.5 Flash Image, è un modello di intelligenza artificiale sviluppato appositamente per la generazione con precisione nei dettagli in modo da mantenere con fedeltà tratti e proporzioni anche dopo trasformazioni.

Si possono mescolare immagini, unire più persone in un’unica scena, oppure applicare motivi decorativi da una foto all’altra.

“Tutte le immagini create o modificate nell’app Gemini includono una filigrana visibile, così come la nostra filigrana digitale invisibile SynthID per dimostrare chiaramente che sono generati dall’IA”, specifica Google.

Il nuovo modello è disponibile in Gemini app. Anche il Ceo di Alphabet, Sundar Pichai, ha postato sui social alcune foto dimostrative del suo cane con la nuova funzione: “è particolarmente efficace nel mantenere la somiglianza in contesti diversi”, scrive.

