Apple, il 9 settembre il lancio dei nuovi iPhone

Puntuale come ogni anno, arriva l’evento autunnale di Apple in cui molto probabilmente verranno lanciati i nuovi iPhone.

E’ stata proprio l’azienda di Cupertino a ufficializzare la data spedendo gli inviti, si terrà il 9 settembre esattamente come lo scorso anno. Sull’invito appare la scritte ‘Awe dropping’, stupefacente.

A prendere la scena dello Steve Jobs Theatre, a parire dalle 19 ora italiana, sarà l’iPhone 17 con le sue versioni nromale e Pro e un iPhone più sottile che secondo le indiscrezioni delle settimane passate si chiamerà iPhone 17 Air e dovrebbe avere uno spessore di 5,5 mm con uno schermo da 6,6 pollici. Ciò renderebbe il nuovo dispositivo più sottile di 0,08 pollici rispetto ai modelli della generazione attuale.

Insieme ai nuovi melafonini, Cupertino dovrebbe aggiornare l’Apple Watch Series 11, Ultra 3 e SE 3; e anche annunciare AirPods Pro 3, tre anni dopo il rilascio della precedente generazione.

Oltre ai nuovi prodotti, Apple dovrebbe annunciare anche le date di lancio per iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe e il resto dei sui prossimi software.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito web di Apple e su YouTube.

