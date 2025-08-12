Parchi a tema, negli Stati Uniti tra passato e futuro

E’ americano il primo parco a tema: ad Anaheim, in California, nel 1955 nasceva Disneyland Resort, un’icona del divertimento che quest’anno compie 70 anni e che per celebrare lo storico anniversario sfoggia le migliori attrazioni Disney tra parate, spettacoli serali, nuove attrazioni e l’intramontabile show ‘Walt Disney – A Magical Life’.

Altri parchi hanno fatto la storia dell’intrattenimento negli Stati Uniti: Dollywood, in Tennessee, che festeggia i suoi 40 anni con festival, concerti e la nuova ‘Dolly Parton Experience’, e Silver Dollar City, nel Missouri, che celebra i 65 anni con attrazioni d’epoca e un tour nella suggestiva Marvel Cave.

Tra i più longevi ci sono anche Lake Compounce nel Connecticut, Kennywood e Knoebels in Pennsylvania e Lagoon nello Utah, tutti capaci di unire giostre d’epoca e innovazioni moderne.

Luoghi iconici come Coney Island a New York, il Pacific Park sul molo di Santa Monica e il Santa Cruz Beach Boardwalk continuano a regalare panorami mozzafiato e giostre storiche; a Chicago, la Centennial Wheel del Navy Pier rende omaggio alla prima ruota panoramica, nata nel 1893, a dimostrazione che il divertimento non passa mai di moda.

I parchi a tema negli Usa sono tanti e per tutti i gusti: dai roller coaster da record alle attrazioni immersive o di nuova generazione, che stupiscono con tecnologie d’avanguardia e scenografie da sogno; altri, attivi da decenni, continuano a incantare grazie al loro fascino intramontabile e al potere della nostalgia.

Il più recente è Universal Epic Universe, quarto parco tematico di Universal Orlando, dove i visitatori esplorano mondi spettacolari: ‘Dark Universe’, dedicato ai mostri iconici di Universal; ‘The Wizarding World of Harry Potter™’; l’isola di Berk di ‘How to Train Your Dragon’ e il coloratissimo ‘Super Nintendo World™’.

Pochi chilometri più in là, Walt Disney World arricchisce la sua offerta: al Magic Kingdom debutta la parata notturna ‘Disney Starlight: Dream the Night Away’ mentre ai Disney’s Hollywood Studios arrivano due spettacoli inediti, ‘Disney Villains: Unfairly Ever After’ e ‘La Sirenetta – Un’avventura musicale’.

Tante le novità di quest’anno: SeaWorld Orlando inaugura un volo simulato sui paesaggi artici mentre Legoland© Florida apre il nuovo acquario Sea Life. Gli amanti delle forti sensazioni non devono perdersi Cedar Point, in Ohio, con il roller coaster più alto del mondo (127 metri) e tante novità adrenaliniche.

Il divertimento nei parchi a tema è garantito tutto l’anno, persino nei resort con parchi acquatici al coperto; tra le novità l’Okana Resort & Indoor Waterpark in Oklahoma e i nuovi Great Wolf Lodge in Texas, Florida e presto anche nel Connecticut.

Galveston Island Historic Pleasure Pier, in Texas, unisce mare e adrenalina; in Alaska, H2Oasis è un’oasi tropicale tra i ghiacci, mentre il DreamWorks Water Park, nel New Jersey, vanta la piscina a onde indoor più grande del mondo.

Nei parchi Universal si brinda con la burro birra di Harry Potter, in quelli Disney si gusta la leggendaria Dole Whip, ma ci sono anche ristoranti stellati come il Victoria & Albert’s di Walt Disney World e specialità storiche come il pane alla cannella di Silver Dollar City e Dollywood o i famosi hot dog di Nathan’s a Coney Island.

A Hersheypark, in Pennsylvania, il profumo di cioccolato è parte integrante dell’esperienza. Molti parchi offrono resort dove soggiornare: a Orlando debutta l’elegante Universal Helios Grand Hotel, affacciato su Epic Universe, mentre Dollywood propone l’atmosfera rustica dell’HeartSong Lodge and Resort. Nel 2026 aprirà anche il Silver Dollar City Resort, con viste spettacolari sugli Ozarks.

Guardando al futuro, l’anno prossimo arriverà agli Universal Studios Hollywood l’attrazione ‘Fast & Furious: Hollywood Drift’, per inseguimenti mozzafiato in stile cinematografico.

ANSA