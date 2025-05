WhatsApp arriva su iPad, attesa finita dopo 15 anni

A distanza di quindici anni dall’arrivo dell’iPad, debutta sul tablet della Mela una versione ufficiale di WhatsApp.

L’annuncio tramite un post di Meta, che sviluppa l’app dal 2014. Già nel 2022, i manager della piattaforma avevano anticipato la possibilità dell’arrivo di WhatsApp per iPad, che fino ad oggi poteva contare solo su una versione ingrandita dell’app per iPhone. “Finalmente è disponibile” si legge nella nota “in seguito alla grande richiesta, siamo entusiasti di annunciare che WhatsApp è ora disponibile su iPad”.

Stando alle specifiche di rilascio, gli utenti possono sfruttare l’ampio schermo del tablet per le loro chat ma anche videochiamate di gruppo con un massimo di 32 partecipanti, usando sia la fotocamera anteriore che quella posteriore del dispositivo.

Durante le chiamate è possibile condividere il display, trasformando il tablet in uno strumento per piccole riunioni professionali e presentazioni da remoto.

La configurazione avviene tramite la modalità ‘dispositivo collegato’, per connettere l’app all’account principale già attivo sullo smartphone.

Questo sistema, collaudato su altre piattaforme, consente di mantenere sincronizzate le conversazioni tra i diversi dispositivi, senza compromettere la sicurezza.

Un aspetto interessante è l’integrazione con le funzionalità del sistema operativo di iPad, come Stage Manager, Split View e Slide Over, per spostare l’app da un lato e tenerla aperta mentre si è su altre applicazioni, per continuare a navigare, leggere documenti o guardare video.

Nei mesi scorsi, sono aumentate anche le voci sul possibile sviluppo di un’app dedicata di Instagram per iPad, attesa dal 2010.

ANSA