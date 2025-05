L’associazione Agata, l’Irccs Crob e l’Asm insieme per la prevenzione delle patologie oncologiche

È questo il titolo del grande evento organizzato dall’associazione Agata volontari contro il cancro insieme all’Irccs Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata e all’Asm. 28 appuntamenti con la prevenzione oncologica dal 13 al 31 maggio tra Marconia, Rotondella, Rionero, Tinchi, Ferrandina, Pisticci, Policoro e Montalbano. Un grande sforzo organizzativo che porterà i medici a contatto diretto con i territori per visite gratuite, ecografie, incontri informativi e anche screening con il camper mammografico.

“Prendersi cura si sé non è solo un gesto d’amore personale, ma un atto di responsabilità verso chi ci sta accanto – spiega Rosa Gentile presidente Agata che prosegue – Per questo nel mese di maggio lanciamo con orgoglio questa campagna gratuita e aperta a tutti, perché ogni persona merita ascolto e tutela. La prevenzione è il primo passo per proteggere il nostro domani. E il domani comincia adesso”.

“L’Irccs Crob ancora una volta si apre al territorio lucano e non farà mancare il suo sostegno convito all’iniziativa del mese della prevenzione oncologica – commenta il direttore generale Irccs Crob Massimo De Fino – grazie ai medici che metteranno a disposizione gratuitamente il proprio tempo e la professionalità che li contraddistingue, riusciremo a portare la prevenzione al domicilio di tanti cittadini evitando viaggi e spese”.

“Questa iniziativa di screening è un percorso di prevenzione oncologica di grande valore che offre la possibilità di sottoporsi ad esami direttamente nei centri coinvolti – dice il direttore generale Asm Maurizio Friolo – Lo scopo è individuare precocemente la malattia permettendo di intervenire tempestivamente, con maggiori probabilità di guarigione e migliore qualità della vita. Un ringraziamento va ai professionisti e ai volontari coinvolti in questo progetto che offre a tutti la possibilità di controlli gratuiti”.

Le visite gratuite comprenderanno diverse specialistiche tra cui: ematologia, senologia, endocrinologia, ginecologia, cardioncologia, psiconcologia, dermatologia, radioterapia, urologia, telemedicina ed estetica oncologica.

Tra le diverse date in calendario, di rilievo quella di venerdì 17 maggio dove nella sala consiliare di Marconia si terrà l’incontro informativo alla presenza dell’assessore alla Salute della Regione Basilicata Cosimo Latronico con i direttori generali di Crob e Asm, i direttori sanitari e i sindaci dell’area.

Inoltre, dal 20 al 24 maggio davanti la sede Agata a Marconia sarà presente un camper dello screening regionale mammografico rivolto alle donne della fascia d’età compresa tra i 45 e i 74 anni. Il camper mammografico sarà presente anche il 25 maggio a Rotondella.

Per prenotare le visite gratuite e gli esami messi a disposizione è possibile scrivere a [email protected] o contattare i seguenti numeri telefonici riportati nella locandina: 0835 1855372 o 392 6176222 per Marconia, 377 3590609 per Rotondella, 377 5977111 per Rionero.