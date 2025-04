“Cupparo al Congresso Ppe: ‘Patto per la competitività in Europa per crescita e occupazione'”

Congresso Ppe: Cupparo, Puntiamo a realizzare in Europa un patto per la competitività per garantire un nuovo impulso per l’occupazione e la crescita

“La risoluzione sulla competitività e l’industria che Il vice premier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani presenterà al Congresso del Ppe, che comincia oggi a Valencia, è il risultato dell’intensa mobilitazione di Forza Italia in vista del Congresso, con eventi di alto livello organizzati lungo tutta la penisola negli ultimi mesi e rappresenta una risposta ai numerosi problemi che toccano da vicino l’automotive, l’industria manifatturiera e la pmi lucana”.

Così Francesco Cupparo, Assessore regionale allo Sviluppo Economico.

“La risoluzione – riferisce Cupparo – è articolata in più punti. Tra quelli più significativi: una politica industriale europea che rafforzi il settore manifatturiero e stimoli la produttività; Promuovere e proteggere le nostre esportazioni; Uno shock per la semplificazione; Ridurre il costo dell’energia pulita; Liberare le nostre catene di approvvigionamento dalle eccessive dipendenze; Colmare la carenza di investimenti; Attrarre, sviluppare e mantenere i migliori talenti.

Sono tutti punti che ci vedono impegnati nel Governo Bardi per garantire attraverso l’attuazione del DEF di recente approvato in Consiglio la fase di transizione industriale in Basilicata fortemente segnata da scelte dell’Unione Europea che hanno aperto nuove problematiche.

Il nostro è un impegno rivolto inoltre alla tutela del made in Italy e dei nostri prodotti perché il mercato unico è la nostra principale ricchezza e i dazi Usa vanno scongiurati.

Accogliamo dunque con favore la bussola per la competitività della Commissione europea, che stabilisce un percorso affinché l’Europa diventi il luogo in cui tecnologie, servizi e prodotti del futuro sono inventati, fabbricati e immessi sul mercato.

Quello della competitività – aggiunge Cupparo – è uno dei pilastri, insieme a sicurezza e difesa, identificati nel manifesto elettorale con il quale il Ppe ha vinto largamente le elezioni europee dello scorso anno con il contributo significativo di Forza Italia.

Puntiamo a realizzare in Europa un patto per la competitività per garantire un nuovo impulso per l’occupazione e la crescita”.

Nel ricordare che a Matera a novembre dello scorso anno Tajani ha presieduto gli Stati Generali della diplomazia culturale, Cupparo infine sottolinea che “in continuità con quell’evento per Matera che, da Capitale europea della cultura 2019 diventerà il prossimo anno Capitale mediterranea della cultura e del dialogo, l’industria culturale e il turismo hanno bisogno di misure ed azioni dalla politica europea per accrescere l’imprenditoria culturale, incoraggiando soprattutto i giovani a crederci per costruirsi il futuro a casa propria”.