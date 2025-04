Un fiume di gente dà l’addio al Papa: il feretro a Santa Maria Maggiore

Cominciano a entrare i primi fedeli e religiosi a Piazza San Pietro dopo aver superato i controlli ai varchi. In tanti hanno corso per raggiungere le prime file e i posti a sedere che sono in numero limitato per assistere ai funerali di papa Francesco.

Un gruppo di giovani salesiani racconta di essere in piazza “da mezzanotte”. Un uomo vestito in abiti tipici albanesi sventola una bandiera della sua nazione: “Sono in fila dalle 7 di sera di ieri”, dice. Con lui c’è don Antonio, coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici albanesi in Italia, e un altro connazionale.

“Grazie santo padre per la canonizzazione di madre Teresa, la tua visita nel nostro paese, la beatificazione dei nostri martiri”, si legge sul cartello che mostrano tra la folla.

Qualcuno invece indossa l’uniforme della propria confraternita, come Lorenz e Luca che hanno guidato 16 ore dalla Germania per raggiungere Roma e per poter partecipare ai funerali di Papa Francesco.

