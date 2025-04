Prisco: domani in piazza comizio “Mo basta! Difendiamo Matera”

Appuntamento a domani alle ore 19 e 30 in piazza San Giovanni a Matera con il candidato sindaco Luca Prisco, sostenuto dalla lista civica “Democrazia Materana”, per il pubblico comizio dal titolo “Mo basta! Difendiamo Matera”. L’imprenditore materano è stato il primo, in Municipio, a presentare venerdì la lista e la candidatura a sindaco alle prossime Comunali del 25 e 26 maggio. “Un grazie ci cuore agli amici candidati in lista con me e ai tanti che in questi mesi di campagna elettorale mi stanno sostenendo” spiega Prisco , per il quale “le prossime settimane saranno fondamentali per far arrivare a tutti i cittadini il messaggio che è urgente il cambiamento. Non possiamo più aspettare”. Di qui il titolo dell’iniziativa “Mo basta! Difendiamo Matera” nel corso della quale Prisco, in poco tempo, spiegherà l’importanza di votare il prossimo 25 e 26 maggio “Democrazia materana”, una lista civica “che non dipende da nessuno, libera da qualsiasi condizionamento, e nata esclusivamente per tutelare la città”. L’appuntamento in piazza sarà anche l’occasione per raccontare del successo delle tappe di “Quartierando con Luca Prisco” organizzate nei principali rioni della città, dei tanti problemi emersi e delle molteplici proposte raccolte.

