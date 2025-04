Sogna Finché Puoi, esce un inedito di Little Tony

È disponibile da mercoledì 23 aprile, in radio e in digitale, Sogna Finché Puoi, inedito di Little Tony inciso nel 1997 ma mai pubblicato prima d’ora.

Originariamente, il brano era stato pensato per essere presentato a Sanremo, ma l’artista – morto il 27 maggio 2013 – non si sentiva completamente convinto, così il progetto è rimasto nel cassetto, fino a oggi.

Recentemente Angelo Petruccetti ha musicalmente rielaborato il brano, portandolo a nuova vita e decidendo di renderlo pubblico come un omaggio ai fan e alla memoria dell’artista.

Cristiana, figlia di Little Tony, che non conosceva questa canzone, ne è rimasta molto sorpresa ascoltandola. Il video, realizzato da Stefano Cesaroni con la collaborazione dell’Accademia di Cinema di Frosinone, è un regalo per gli ammiratori di Little Tony, una sorta di un testamento artistico per le generazioni future.

Gli autori del brano sono Gianni Belfiore e Roberto Fia, mentre la produzione musicale è di Angelo Petruccetti (Caramella Blues Edizioni musicali Roma) che ha anche ricoperto il ruolo di direttore artistico insieme a Cristiana Ciacci.

Le immagini di Little Tony sono state realizzate grazie alla collaborazione con l’intelligenza artificiale ‘La Voce del Brano’, che ha permesso di ricreare la figura dell’artista, rendendo possibile le fruizione della canzone come se fosse stata interpretata oggi.

ANSA