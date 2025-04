Il rito del giorno, la traslazione e l’ostensione

La ministra della Cultura russa Olga Lyubimova rappresenterà la Russia ai funerali di Papa Francesco. La decisione è stata presa dal presidente Vladimir Putin, secondo quanto riferisce l’agenzia Ria Novosti.

La premier Giorgia Meloni è arrivata nella Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma di papa Francesco.

La premier, in completo nero, è rimasta in piedi per alcuni minuti in raccoglimento a fianco del feretro del Pontefice. Poi, fatto il segno della croce, è uscita dalla Basilica.

Anche alcuni ministri sono arrivati nella Basilica di San Pietro, subito prima della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per rendere omaggio al feretro di papa Francesco.

Tra loro il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quello dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. In Basilica anche la segretaria del Pd Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs, e il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi.

Papa: prefetto Roma, oggi in 10mila a Santa Maria Maggiore

“Abbiamo visto un afflusso molto consistente di persone che il sistema messo su riesce a gestire in maniera assolutamente serena e ordinata. Quello che in particolare si è constatato è stata una massiccia presenza a Santa Maria Maggiore”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “A ora di pranzo erano entrate oltre diecimila persone – ha aggiunto – evidentemente perché con la notizia della futura tumulazione del pontefice assume un particolare interesse. Quindi sono stati predisposti servizi molto attenti anche per la fase della traslazione che prevederanno numeri importanti e la presenza di schermi in piazza Santa Maria Maggiore e sul retro in piazza dell’Esquilino” nel giorno dei funerali di papa Francesco. Alta affluenza per il Papa,possibile apertura oltre le 24 “In considerazione dell’elevata affluenza di fedeli che desiderano rendere omaggio al Santo Padre, non si esclude l’eventualità di prolungare l’apertura della Basilica Vaticana oltre l’orario stabilito delle ore 24.00”. Lo riferisce la sala stampa vaticana. A San Pietro verso la basilica circa 100mila persone Continua a riempirsi di minuto in minuto piazza San Pietro con l’afflusso di fedeli da Via della Conciliazione e dalle altre vie limitrofe diretti in basilica per l’ultimo omaggio a papa Francesco. Secondo stime informali del servizio d’ordine in piazza ci sono al momento non più di 100mila persone. Anche il presidente della Comunità ebraica di Roma sarà ai funerali Papa Il Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, sarà presente sabato mattina, nel rispetto delle regole dello Shabbat, al funerale di Papa Francesco. Gualtieri, ‘folla e capi Stato sfida doppia, ma ce la faremo’ La giornata dei funerali di Papa Francesco sarà “una grande sfida. Ci sarà il combinato tra una quantità molto significativa di persone e la presenza di personalità internazionali con sistemi di protezione e sicurezza importanti. Questi due elementi renderanno complessa la gestione”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a SkyTg24. “Ma – ha aggiunto – c’è tanta professionalità, dalle forze dell’ordine ai volontari della Protezione civile. Un dispositivo in cui l’Italia e la nostra città hanno già mostrato professionalità, e sono fiducioso che tutti daranno il massimo gestendo al meglio la situazione. Se la notte si dorme? Magari non troppo perché si lavora tanto, ma siamo tutti impegnati: si affrontano le questioni. Il bilancio si fa dopo. Sicuramente sarà un grande impegno per tutti, qui c’è grande coordinamento tra tutti i livelli istituzionali: in questo momento c’è l’impegno perché tutto vada per il meglio”. Starmer ricorda il Papa nel Parlamento Gb, ‘uomo straordinario’ Il premier laburista britannico Keir Starmer prima di iniziare il Question Time alla Camera dei Comuni ha reso omaggio a Papa Francesco, scomparso il lunedì di Pasqua all’età di 88 anni, definendolo “un uomo straordinario” il cui “impegno per l’equità lascia un’eredità”. E ancora: “Credo che l’ondata di dolore e amore che abbiamo visto negli ultimi due giorni dimostri il rispetto e l’ammirazione di cui godeva in tutto il mondo. Che Sua Santità riposi in pace”. Starmer prenderà parte ai funerali del pontefice in programma sabato a Roma all’interno della delegazione britannica che comprende anche il principe William in rappresentanza di re Carlo III. Anche la leader dell’opposizione conservatrice, Kemi Badenoch, si è associata al primo ministro nel tributo a Francesco, oltre ai rappresentanti degli altri partiti in Parlamento. ‘Doveroso omaggio’, la Comunità ebraica al funerale del Papa L’Ucei con la presidente di Noemi Di Segni sarà presente ai funerali di Papa Francesco. “Un doveroso omaggio dell’ebraismo italiano tutto, per quello che il pontefice rappresenta in Italia e nel mondo intero, nell’impegno reciproco per il dialogo e per ogni possibile sforzo nella affermazione della cultura di convivenza”, si legge nella nota dell’Unione delle Comunità Ebraiche italiana. Sabato dopo esequie a S.Pietro, la tumulazione a Santa Maria Maggiore Sabato prossimo, 26 aprile, al termine della Messa esequiale in Piazza San Pietro,, il feretro di papa Francesco sarà accompagnato nella Basilica papale di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. Sarà il cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, a presiedere il rito previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 110-123). Lo annuncia il maestro delle Celebrazioni liturgiche mons. Diego Ravelli. Parteciperanno alla celebrazione, oltre al card. Farrell, gli altri cardinali Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, Roger Michael Mahony, cardinale presbitero, Dominique Mamberti, cardinale protodiacono, Stanisław Rylko, arciprete della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, Pietro Parolin, già segretario di Stato, Baldassare Reina, vicario generale per la Diocesi di Roma, Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità; quindi i monsignori Edgar Peña Parra, sostituto della Segreteria di Stato, Ilson de Jesus Montanari, vice camerlengo di Santa Romana Chiesa, Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia; inoltre i canonici del Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, i penitenzieri minori liberiani ordinari, i segretari del Pontefice e altre persone ammesse dal maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie. Lunga, composta e silenziosa la fila dei fedeli in S.Pietro È già lunghissima la fila dei fedeli all’interno della basilica di San Pietro per rendere omaggio al Papa defunto. L’accesso è unico per tutti dalla Porta santa e la fila si snoda lungo la navata centrale. Il tempo di un rapido saluto al pontefice e viene indicata l’uscita. La fila di fedeli appare molto composta, in silenzio, si vedono bandiere di diversi paesi come quella del Brasile e dell’Argentina, famiglie con bambini piccoli, religiosi e pellegrini. Il papà di una famiglia di tre bambini si è inginocchiato in un angolo in un momento di profonda devozione e commozione. La basilica ha aperto da due ore. Jordan Bardella sarà a Roma per i funerali di Papa Francesco Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, annuncia un viaggio a Roma nel fine settimana per rendere omaggio alla salma del Papa e poi partecipare ai suoi funerali: è quanto riferisce l’entourage dell’esponente RN. Il leader del partito di estrema destra “si recherà a Roma venerdì e sabato”, per rendere prima l’ultimo saluto venerdì sera al Pontefice, la cui bara aperta è esposta nella Basilica di San Pietro. Sabato, il fedelissimo di Marine Le Pen parteciperà ai funerali di Francesco.

Anche il presidente della Camera Fontana a San Pietro