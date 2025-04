Papa: tutti gli appuntamenti dei prossimi giorni Dalla Congregazione generale ai funerali

Con la morte di Papa Francesco si apre in Vaticano una lunga serie di appuntamenti che condurranno al conclave per la scelta del nuovo Pontefice.

– Alle 20 la traslazione della salma del Pontefice nella Cappella di Casa Santa Marta per il rito della constatazione della morte e la deposizione nella bara.

Un evento che rimarrà riservato e sul quale verranno distribuite notizie, ed eventualmente immagini, solo successivamente.

– Martedì 22 si terrà la prima Congregazione generale dei cardinali, con quelli già a Roma e gli altri che sono riusciti a raggiungere la Capitale in queste ore. Le Congregazioni sono le riunioni che conducono al conclave ed è qui che si decideranno alcuni passi successivi.

– Mercoledì 23 aprile: in questo giorno potrebbe avvenire la traslazione della salma nella basilica di San Pietro, per l’omaggio dei fedeli, come annunciato dalla sala stampa vaticana.

– Sabato 26 aprile: i funerali del Papa, secondo le norme dell’Universi Dominici Gregis, si dovrebbero tenere tra il quarto e il sesto giorno dalla morte, quindi tra venerdì 25 aprile e domenica 27 aprile, considerato che il rito della constatazione della morte ci sarà solo stasera alle 20.

La decisione sulla data dovrebbe essere presa nella prima Congregazione dei cardinali. E’ probabile dunque che le esequie si terranno sabato 26 aprile.

– Conclave tra il 6 e il 10 maggio, ma può anche essere anticipato: il conclave, secondo le norme della Universi Dominici Gregis, si terrà tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Papa, e quindi, in questo caso, tra il 6 e il 10 maggio.

Tuttavia, se tutti i cardinali elettori si trovano a Roma, l’inizio del Conclave può anche essere anche anticipato.

ANSA