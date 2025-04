Morto Papa Francesco, il cordoglio del mondo

Il patriarca russo Kirill ha espresso le sue condoglianze per la morte di Papa Francesco. Lo riporta l’agenzia russa Tass. La chiesa ortodossa russa ha ricordato con gratitudine le dichiarazioni del Papa a difesa della libertà religiosa.

Nella parrocchia di Gaza tutti sono riuniti in preghiera per Papa Francesco. E’ stato esposto un suo ritratto nella chiesa. Da stamane è in corso una preghiera spontanea che alle 17 vedrà un momento con tutta la comunità. “Lo ringraziamo e preghiamo per lui che ha tanto amato la nostra chiesa di Gaza e ha lavorato tanto per la giustizia e la pace”, dice il parroco, l’argentino padre Gabriel Romanelli che in questi anni di conflitto ha avuto un rapporto telefonico quotidiano con il Pontefice che non si è completamente interrotto neanche nei giorni del ricovero.

Merkel: ‘Il Papa esortava a costruire ponti in ogni conflitto’