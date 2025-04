Torna Borgo d’Autore a Venosa: la quinta edizione dal 30 maggio al 2 giugno

Dal 30 maggio al 2 giugno 2025 torna a Venosa il festival del libro Borgo d’Autore, rassegna letteraria e culturale che offre un’occasione di incontro tra autori, lettori e figure del mondo della cultura, trasformando la città di Orazio in un luogo di confronto e scambio di idee.

La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, è promossa dall’associazione culturale “Il Circo dell’Arte” con il patrocinio del Comune di Venosa ed è inserita tra gli eventi del patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata.

A partire da questa edizione, il festival si arricchisce del Premio Carpe Diem, un concorso letterario dedicato alla narrativa inedita.

Il premio sarà assegnato all’opera ritenuta più meritevole da una giuria di esperti del settore editoriale e culturale.

L’opera vincitrice sarà pubblicata e distribuita nel circuito librario nazionale dalla casa editrice Divergenze e presentata ufficialmente durante il festival.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Le opere dovranno pervenire entro il 5 maggio 2025. Il regolamento completo è disponibile su www.borgodautore.com.

Nato nel 2016 come appendice del Festival dei Cinque Continenti, Borgo d’Autore ha saputo affermarsi come uno degli eventi culturali più significativi in Basilicata e nel contesto del Mezzogiorno d’Italia.

Fin dalla seconda edizione la manifestazione si è arricchita di una fiera dell’editoria che riunisce case editrici indipendenti provenienti da tutta Italia, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire proposte editoriali caratterizzate da titoli di qualità.

La rassegna ha accolto nel tempo scrittori e narratori affermati ed esordienti, saggisti e poeti, ma anche artisti e musicisti, aprendosi a linguaggi espressivi diversi dalla letteratura.

Gli autori ospiti dialogano con giornalisti e personalità del mondo della cultura, ma al tempo stesso interagiscono con il pubblico, in un clima di partecipazione che recupera il valore della piazza come “agorà”, luogo di incontro, di parole e di festa, portando il mondo del libro fuori dai contesti tradizionali.

Il borgo antico di Venosa, con il suo ricco patrimonio artistico, monumentale e architettonico, offre la cornice ideale per un evento che intende valorizzare l’identità e le bellezze di una città dalla storia millenaria.

La sua dimensione raccolta favorisce la prossimità tra ospiti e pubblico, incoraggiando l’ascolto reciproco e il piacere del dialogo, dello scambio e della conversazione.

Il programma del festival prevede non solo presentazioni di libri, incontri con gli autori e dibattiti con gli editori, ma anche numerose iniziative collaterali: laboratori, workshop, convegni, concerti, spettacoli, mostre d’arte e di fotografia, performance artistiche, visite guidate e attività rivolte a famiglie e ragazzi.

Nel corso delle edizioni passate sono intervenuti a Borgo d’Autore nomi di primo piano del panorama culturale italiano, tra cui Giuliana Sgrena, Marino Bartoletti, Davide Giacalone, Gabriella Genisi, Roberto Napoletano, Michele Mirabella, Marta Ottaviani, Cinzia Tani, Emilio Targia, Raffaele Nigro, Paolo Brusasco, Leonardo Palmisano.

Il programma dell’edizione 2025 verrà svelato nelle prossime settimane.