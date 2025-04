Il Club Matera Soroptimist augura un ottimo lavoro alla Presidente, Sissi Ruggi

Apprendiamo con piena soddisfazione che, per la prima volta, una donna

materana presiederà l’Ordine dei Giornalisti di Basilicata.

Siamo consapevoli della delicatezza del ruolo in termini di difesa del

diritto all’informazione e alla libertà di opinione di ogni persona, soprattutto in un momento storico in cui assistiamo alle intimidazione nonché alle persecuzioni e alle detenzioni delle donne giornaliste nei Paesi in cui è necessario dare voce ai diritti fondamentali schiacciati dai regimi totalitari, nei quali viene negata la libertà di parola, di opinione e di critica.

Siamo altrettanto consapevoli della delicatezza e dell’importanza del

ruolo della donna giornalista in una stagione nella quale registriamo,

anche e non solo nel campo dell’informazione, disparità di attenzione

per le questioni di genere in termini di carriera, di posizionamento nei ruoli apicali delle donne e di retribuzione iniqua.

Confidiamo che la nuova Presidente saprà mettere in campo valori e

strumenti per promuovere diritti e libertà di informazione oltre che

l’uso di un linguaggio adeguato e rispettoso nei confronti delle donne

impegnate nel lavoro, nel sociale, nello sport.