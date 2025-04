Edizione 38 per il festival di Paolo Fresu ‘Time in Jazz’

A Berchidda, paese natale di Paolo Fresu, ma anche in altre località del nord Sardegna, è il momento di Time in jazz.

La 38/a edizione del festival internazionale diretto dal celebre trombettista, porta sui diversi palcoscenici, dall’8 al 16 agosto nomi di spicco del panorama musicale.

Sul palco centrale, allestito nella Piazza del Popolo a Berchidda sono attesi Stefano Bollani con il Danish Trio, Enrico Rava alla testa del quintetto Fearless Five, Danilo Rea, il trio Mare Nostrum di Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren, Les Amazones d’Afrique, Ze in the Clouds, il duo Svaneborg Kardyb e, sempre dalla Danimarca, Trentem›ller.

Nomi di spicco anche tra le tante tappe del circuito del festival fuori Berchidda che tocca altri 14 centri del nord Sardegna: Nick The Nightfly, Simona Molinari, Paola Turci, protagonista del tradizionale omaggio a Fabrizio De André, Ivan Segreto, Stefania Tallini e Franco Piana, Bebo Ferra e Salvatore Maiore,Christian Mascetta, DayKoda, il Duo Bottasso, Eleonora Strino in trio, Ettore Fioravanti col quartetto Opus Magnum, i Freak Motel, il trio Hobby Horse di Dan Kinzelman,Joe Rehmer e Stefano Tamborrino, Pietro Lussu e Felice Montervino con la loro rilettura tra musica e parola di “Un anno sull’Altipiano”, il duo Madera Balza di Monica Demuru e Natalio Mangalavite, Matteo Paggi tra gli altri.

Musica, ma anche mostre, presentazioni di libri e incontri con gli autori, attività per i bambini. Leitmotiv della nuova edizione è “What a Wonderful World”, titolo preso in prestito dal brano portato al successo da Louis Armstrong nel 1968.

“I grandi festival, come Time in Jazz, storicizzati in decenni di eventi di grande qualità, sono ormai elemento fondamentale dell’offerta turistica della Sardegna – ha detto l’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu – per questo abbiamo ritenuto di dedicargli un apposito cartellone, al quale abbiamo destinato ben 3 milioni di euro.

Nella determinazione del punteggio abbiamo scelto di premiare la qualità artistica, la storicità e la notorietà, anche in termini di impatto mediatico dei grandi festival musicali, cinematografici, teatrali, che si tengono nella nostra Isola”.

ANSA