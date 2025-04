“Chiorazzo: Auguri alla Presidente e ai Neoeletti Consiglieri dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata”

“Desidero rivolgere le mie più vive congratulazioni a Sissi Ruggi per la sua elezione a Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata.

La sua nomina, che rappresenta un importante passo avanti anche sul piano della rappresentanza e della parità di genere, è motivo di orgoglio per l’intera comunità regionale”.

È quanto ha dichiarato il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, commentando il recente rinnovo degli organi dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata.

“Viviamo in un’epoca in cui l’informazione è sottoposta a forti pressioni, tra le sfide imposte dalle nuove tecnologie, la disinformazione dilagante e questioni etiche sempre più complesse.

In questo scenario – ha proseguito Chiorazzo – il ruolo dell’Ordine è fondamentale per garantire alti standard professionali, tutelare la libertà di stampa e sostenere l’autonomia dei giornalisti, che ogni giorno svolgono una funzione essenziale per la vita democratica del Paese”.

“Auguro buon lavoro al nuovo Consiglio regionale e ai Consiglieri nazionali – ha concluso Chiorazzo – con l’auspicio che, attraverso uno spirito di dialogo e responsabilità, possano contribuire a rafforzare il giornalismo lucano e a promuovere un’informazione sempre più corretta, pluralista e vicina ai cittadini.”