Matera, Seby Burgio trio “diggin’ the songbook” al Rosetta Jazz Club

Uno dei pianisti più richiesti del panorama musicale italiano che giunge per la prima volta nell’iconico jazz club della Città dei Sassi. Sabato 12 aprile, alle ore 21:00, il palco del Rosetta Jazz Club accoglie Seby Burgio trio con “diggin’ the songbook” per un concerto che si preannuncia unico e sorprendente.

Nato a Siracusa nel 1989, Seby Burgio ha alle spalle studi classici sin da bambino e jazz dall’adolescenza. Il suo esordio avviene nel 2008 grazie al “Premio Massimo Urbani”, dove si aggiudica il premio del pubblico, la borsa di studio per Umbria Jazz e la sua prima incisione discografica per la prestigiosa etichetta italiana Philology Records. Lo stesso anno pubblica il suo primo album, Giant Steps. Si afferma poi in numerosi altri concorsi sia come solista sia in gruppo, facendosi strada nell’ambiente della produzione musicale per il cinema e la televisione (Rai, Mediaset, Netflix, Amazon Video), e collaborando con artisti come Fiorella Mannoia, Fabio Contato, Massimo Ranieri, Mannarino, Biagio Antonacci, Chiara Civello, Simona Molinari, Larry James Ray, Paolo Belli, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, , Max Ionata, , Steve Grossman, Marco Panascia, Alfredo Paixao, Dario Deidda, Gegè Telesforo, Roberto Gatto e molti altri ancora. Ha all’attivo più di 30 incisioni discografiche e tantissime collaborazioni in ambito Jazz e non solo.

Oltre all’attività concertistica in Italia e all’estero (Brasile, Francia, Giappone, Germania, ecc) affianca l’attività di insegnante (docente presso il conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia), arrangiatore, produttore e compositore.

In questa tappa materana, Burgio sarà accompagnato da Giuseppe Venezia al contrabbasso e da Giovanni Scasciamacchia alla batteria.

«Siamo felici di ospitare, per la prima volta, uno dei pianisti più apprezzati nello scenario musicale, Seby Burgio con il suo omaggio al songbook americano. Sarà un meraviglioso viaggio, l’ennesimo di questa nostra stagione, in un’atmosfera coinvolgente e particolare. Un appuntamento, quindi, da non perdere e che non vediamo l’ora di condividere con il nostro meraviglioso pubblico», dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club.



L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15. È consigliata la prenotazione contattando il numero 3501660573.