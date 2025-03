Pordenone proclamata Capitale italiana della Cultura 2027

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha annunciato che Pordenone ha ottenuto il prestigioso titolo di Capitale italiana della Cultura per il 2027. La città friulana si è imposta sulle altre nove finaliste, confermando il valore e la qualità del suo progetto culturale. L’annuncio è stato dato oggi, mercoledì 12 marzo, nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, alla presenza della Giuria di selezione e dei rappresentanti delle dieci città finaliste.

La candidatura vincente di Pordenone era sostenuta dal dossier “Pordenone 2027. Città che sorprende”, un progetto che ha convinto la Giuria per la sua visione innovativa e per la capacità di valorizzare il patrimonio culturale locale. Il titolo comporterà un finanziamento di un milione di euro, destinato alla realizzazione delle iniziative previste nel programma culturale della città.

La designazione di Pordenone come Capitale italiana della Cultura per il 2027 sarà ufficializzata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro Giuli. Questo riconoscimento rappresenta una grande opportunità per la città friulana, che potrà così consolidare il proprio ruolo nel panorama culturale nazionale e internazionale, favorendo la crescita economica e sociale attraverso eventi e progetti di ampio respiro.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, mira a valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano, incoraggiando al contempo lo sviluppo turistico e la partecipazione attiva dei cittadini. Pordenone raccoglierà il testimone da Agrigento, che sarà Capitale della Cultura nel 2025, e dalla futura vincitrice per il 2026, il cui nome sarà annunciato il prossimo anno.