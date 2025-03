Fondazione Stella Maris Mediterraneo: «Il nostro impegno nella formazione e nel rafforzamento della rete per l’inclusione delle persone con autismo»

La Fondazione Stella Maris Mediterraneo conferma il proprio impegno nel migliorare la qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, partecipando attivamente alla realizzazione del progetto Know Aut, il programma di formazione rivolto a docenti, operatori e caregiver per favorire l’inclusione scolastica degli studenti con autismo.

L’iniziativa, finanziata dal Fondo per l’inclusione sociale delle persone con disabilità (DPCM 29 luglio 2022) e promossa dal Comune di Potenza, in qualità di capofila, in collaborazione con gli Ambiti Sociali Territoriali (ATS) della Regione Basilicata, ha preso ufficialmente il via con il primo incontro tenutosi a Potenza nelle scorse ore.

La Fondazione, con il coordinamento del suo direttore scientifico, professor Filippo Muratori, ha avuto un ruolo determinante nella definizione del programma, individuando i formatori e i temi da trattare per fornire strumenti concreti a chi opera quotidianamente con persone autistiche.

Il progetto Know Aut punta a rafforzare le competenze di chi lavora con studenti con autismo e a favorire la collaborazione tra scuola, famiglia e operatori socio-sanitari.

I destinatari del programma sono docenti, operatori degli ambiti socio-territoriali, caregiver familiari e specialisti del settore.

Il percorso formativo prevede 26 incontri in modalità FAD (Formazione a Distanza) fino a giugno . A settembre un incontro conclusivo in presenza sarà l’occasione per condividere i risultati raggiunti e rafforzare ulteriormente il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti.

«Sostenere la formazione di chi opera con le persone autistiche significa investire in un futuro più inclusivo e consapevole» – ha dichiarato Mario Marra, presidente della Fondazione Stella Maris Mediterraneo. «Abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di contribuire a questo progetto, convinti che la conoscenza e la formazione siano strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie»

L’impegno della Fondazione Stella Maris Mediterraneo si inserisce in un percorso più ampio di crescita della rete di Neuropsichiatria Infantile in Basilicata, reso possibile dal Protocollo d’Intesa con la Regione Basilicata e l’IRCCS Stella Maris di Calambrone.

L’inaugurazione, presso il Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie di Matera, del nuovo ambulatorio per adulti con disturbo dello spettro autistico, che amplia l’offerta del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASM, rappresenta una delle prime realtà specialistiche nel Sud Italia dedicate alla presa in carico di persone adulte con autismo, con l’obiettivo di garantire percorsi di diagnosi, assistenza e supporto a loro e alle loro famiglie.

Allo stesso tempo, presso l’Ospedale di Chiaromonte è attivo dal 2020 l’ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico in età adulta. Il progetto, promosso dall’Asp anche in questo caso in collaborazione con la Fondazione Stella Maris Mediterraneo, rappresenta un ulteriore tassello nel potenziamento della rete di assistenza sul territorio, confermando l’impegno nella costruzione di percorsi di cura sempre più accessibili e specializzati.

«L’inaugurazione dell’ambulatorio di Matera, fortemente voluto dalla Direzione generale dell’Asm- continua Marra- si inserisce perfettamente in questo percorso e rappresenta un altro passo in avanti per garantire risposte concrete ai bisogni di chi vive ogni giorno le sfide dell’autismo. Un segno di continuità e crescita è rappresentato anche dalla felice coincidenza della data di inaugurazione, il 10 marzo. E proprio il 10 marzo 2017 veniva aperta la sede di Chiaromonte, a testimonianza di un impegno costante nella costruzione di servizi sempre più strutturati e vicini ai pazienti».