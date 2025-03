Giuseppe Santochirico vince il concorso “Crea la maschera di carnevale di Matera, BrunaChio”

Giuseppe Santochirico, un bambino di 12 anni , ha vinto il concorso “Crea la maschera di carnevale di Matera, BrunaChio” lanciato da Luca Prisco, imprenditore di 49 anni candidato a sindaco per le elezioni comunali 2025 con le liste “Democrazia Materana”, “Volt” e “Matera visione comune”.

La cerimonia è stata organizzata in piazza San Pietro Caveoso, nei rioni Sassi, e ha offerto al pubblico uno spettacolo con la presenza di mangiafuoco, giocolieri e bolle di sapone mentre la musica tradizionale materana è stata eseguita da un gruppo folk . In piazza per l’occasione sono arrivati anche tanti bambini vestiti a maschera.

La manifestazione è poi proseguita all’interno del salone della chiesa di San Pietro , dove c’è stata la cerimonia di premiazione del vincitore che si è aggiudicato un drone con fotocamera. Gli elaborati presentati per il concorso ideato per realizzare la nuova maschera di carnevale di Matera sono stati valutati da una giuria composta da esperti del settore della comunicazione e del design.

La valutazione si è basata su criteri di originalità, creatività e aderenza al tema. “Un concorso che ha riscosso successo e partecipazione – spiega Prisco – e che ha prodotto una maschera molto particolare che rappresenta due facce, una Bruna e l’altra Eustacchio e quindi BrunaChio”.