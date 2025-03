Potenza-AZ Picerno. Dichiarazioni pre gara mister De Giorgio

Conferenza nella Sala Stampa dello Stadio Alfredo Viviani in vista della prossima gara Potenza-AZ Picerno 29^giornata del campionato di Serie C Now 2024/25, domenica 2 marzo alle ore 17:30 presso lo Stadio Alfredo Viviani di Potenza.

Queste le dichiarazioni del mister Pietro De Giorgio:

“Il Potenza sta bene, veniamo da una grande vittoria a Foggia che ci ha permesso di ritrovare il sorriso dopo alcune gare dove avevamo fatto fatica. La squadra si è sempre allenata bene, questi ragazzi sono alimentati dalla cultura del lavoro. Sarà una partita difficile con due squadre che hanno principi di gioco ben definiti, due formazioni che fanno tanto possesso palla e che dovranno stare attente nell’arco dei novanta minuti. Stiamo facendo un bel percorso, la squadra ha risposto bene dopo le sconfitte subite e questo è un grande segnale di maturità. Quando gioca sulle ali dell’entusiasmo, il Potenza riesce a dare il meglio”.