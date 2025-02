Aperitivo d’Autore con Antonio Franchini a Massafra

Giovedì 20 febbraio Aperitivo d’Autore torna a far tappa a Massafra, in un posto inedito per il format di Volta la carta: la Masseria Ciura, autentica gemma alle porte della cittadina ionica.

Sarà ospite Antonio Franchini, importante direttore editoriale e fine scrittore, autore di uno dei più bei romanzi italiani del 2024: Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio). A Massafra lo scrittore converserà con Vincenzo Parabita, direttore artistico di Aperitivo d’Autore.

Impreziosiranno l’evento la proposta gastronomica de Le Vetrine del Gusto e i pregiati vini di Cantine Amastuola, che come consuetudine apriranno la serata. Si comincia alle 19.30.

L’ingresso è con ticket esclusivamente in prevendita sul circuito Postoriservato al link https://bit.ly/4hsXwFK e nei punti vendita autorizzati Postoriservato. Sarà possibile acquistare i ticket fino alle ore 15 del giorno dell’evento. Per informazioni: 380.4385348 – [email protected]

Con maestria e misura, eccesso e discrezione, Franchini ha scritto un memoir popolato di personaggi indimenticabili che circondano una protagonista indiscussa: sua madre. Il libro dello scrittore napoletano sta ottenendo un grande successo e numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Mondello, il Premio Napoli e il Libro dell’Anno di Fahrenheit, oltre al secondo posto al Premio Campiello e al podio nella Classifica di Qualità 2024 de La Lettura.