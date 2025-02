Assemblea nazionale eletti Forza Italia in enti locali: la partecipazione dell’Assessore Cupparo e del Presidente Bardi

“Un importante incontro per aggiornare le proposte di Forza Italia nel campo degli enti locali, per discutere del rafforzamento del sistema delle autonomie e per esaminare le riforme che sono all’esame del Parlamento, tra le quali la delega fiscale in riferimento agli enti del territorio e i riflessi del PNRR sul futuro dei nostri comuni”. Così l’Assessore Francesco Cupparo commentando i lavori dell’Assemblea Nazionale degli Enti Locali di Forza Italia a cui ha partecipato insieme al Presidente Vito Bardi. “Il tema centrale scelto “Più forza ai territori” – aggiunge Cupparo – sintetizza l’impegno degli eletti azzurri negli enti locali continuando il percorso di indirizzo politico, di coordinamento e confronto iniziato con l’incontro di Monza nel 2023 e proseguito con la Conferenza nazionale degli eletti azzurri negli enti locali che si è tenuta a Perugia nell’ottobre scorso”.

Alla presenza del segretario nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, tanti i dirigenti intervenuti: i presidenti dei gruppi parlamentari azzurri alla Camera e al Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, responsabile Enti Locali del partito; il presidente della Consulta FI ed eurodeputata, Letizia Moratti; l’on. Francesco Battistoni, segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera; il sen. Dario Damiani, capogruppo azzurro in commissione Bilancio in Senato; l’on. Roberto Pella, capogruppo azzurro in commissione Bilancio alla Camera; Mario Valducci, presidente di Invimit; Giulio Gallera, consigliere regionale della Lombardia e presidente della Commissione Speciale PNRR; Daniele Silvetti, vicepresidente vicario dell’Anci.

Tra gli argomenti trattati, la rigenerazione urbana alla riforma delle province, la delega fiscale, le proposte di Forza Italia per la medicina di base. “Per gli eletti azzurri nelle Regioni, Province e Comuni – continua Cupparo – un’occasione per rafforzare l’impegno nella nuova fase politico-istituzionale che prevede numerose scadenze ed appuntamenti. Il territorio e le comunità locali restano per noi il “punto cardinale” della bussola che ci orienta al governo del Paese e delle Regioni ed autonomie locali. All’assemblea abbiamo rilanciato l’iniziativa per la crescita del Mezzogiorno che la Svimez nel suo rapporto prevede a partire dal prossimo anno. Ci adopereremo perchè avvenga più rapidamente e con maggiori ricadute produttive ed occupazionali. Inoltre l’annuncio di Tajani fatto all’Assemblea sul Decreto del Governo per contrastare il caro bollette e per lavorare per tutelare le famiglie perché il prezzo dell’energia non gravi sulle imprese e sulle famiglie – afferma l’Assessore di Fi – ci trova in sintonia con l’impegno della Giunta Bardi sullo stesso tema. Per le Regioni il bonus gas della Basilicata si conferma un esempio da seguire proprio sul fronte della tutela di famiglie e imprese dal caro bollette”.