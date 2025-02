Alexa ci trasporta nell’atmosfera sanremese con nuove esperienze esclusive

Una delle grandi novità è il nuovo originale format, diventato super virale sui social, a cui neanche Alexa ha saputo resistere.

Alla richiesta “Alexa, sputa fatti su Sanremo“, gli utenti potranno ascoltare curiosità spassose e irriverenti sul Festival, come “Ormai non si va a Sanremo per vincere, ma per diventare un meme” o “C’è sempre un momento cringe e, ammettiamolo, lo aspettiamo tutti“. Perle di saggezza, tutte da scoprire, che catturano con ironia lo spirito del più importante appuntamento della musica italiana.