World Nutella Day, è dolcissima festa sui social e al Maxxi Da 60 anni icona di bontà ed energia in 170 Paesi

Con il suo barattolo dalla forma inconfondibile è la più famosa al mondo.

Pronunci il suo nome e subito ti fa gola.

Tanto da conquistare un’intera giornata tutta per lei. Anche quest’anno il 5 febbraio si festeggia il World Nutella Day, occasione speciale nata nel 2007 dalla blogger americana Sara Rosso per riunire la community mondiale di appassionati e per celebrare sui social l’amore per la crema alla nocciola e cacao più amata al mondo.

Da sessant’anni, infatti, milioni di persone iniziano la giornata con il gusto e l’energia di Nutella, che dal 1964, partendo da Alba, in Piemonte, ha saputo trasformarsi in icona globale amata in oltre 170 Paesi.

In Italia quest’anno la festa si svolge anche al Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, con una serata condotta dal giornalista Pierluigi Pardo aperta a tutti i Nutella Lovers, con la presentazione della nuova edizione del libro Il nuovo mondo Nutella – 60 anni di innovazione di Gigi Padovani. In programma il violinista Pierpaolo Foti e Greg Goya, street artist noto per la sua fast art.

Ma la giornata è anche l’occasione per scoprire la mostra joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni, allestita al Maxxi fino al 20 aprile, a cura di Chiara Bertini e in collaborazione con Ferrero.

Un tuffo attraverso sei decenni di storia, innovazione e passione, ma anche un mix di gioco e approfondimento in uno spazio per adulti e bambini per riscoprire ricordi, immergersi nelle campagne pubblicitarie più iconiche e visualizzare l’impatto sociale e culturale di un brand che ha attraversato intere generazioni.

“Il World Nutella Day – racconta Thomas Chatenier, presidente globale di Nutella presso Ferrero – è la prova tangibile della forza duratura del nostro brand e della passione ineguagliabile dei nostri fan, che hanno elevato Nutella a icona culturale, celebrata persino nei libri e nelle mostre”.

Anche quest’anno si potrà celebrare il World Nutella Day scoprendo spunti e ricette su www.nutella.it e condividere i propri momenti speciali con Nutella sui social con gli hashtag #WorldNutellaDay #CondividiUnSorrisoConNutella.

ANSA