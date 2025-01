3 consiglieri comunali di Brindisi di Montagna aderiscono all’UDC Basilicata

La commissaria provinciale, Carmela Iannella, d’intesa con il segretario regionale, Agatino Mancusi, nomina il consigliere comunale di Brindisi di Montagna, Raimondo Andreolo, responsabile provinciale della cultura.

Carmela Iannella: “Oltre al capogruppo dell’opposizione, Raimondo Andreolo, aderiscono altri 2 consiglieri comunali di Brindisi di Montagna all’UDC.

Il nostro partito, giorno dopo giorno, si conferma una realtà politica sempre più attrattiva per i tanti democratici cristiani che percepiscono il partito dello Scudo Crociato come punto di riferimento importante in quanto, da sempre, conduce delle battaglie che mettono al centro la dignità della persona umana, il bene comune, la sussidiarietà e la solidarietà.

Con la nomina di Andreolo si occupa una casella importante nell’organigramma provinciale del partito che è quella della cultura. Andreolo, noto artista lucano, saprà dare il giusto input per promuovere idee che possano valorizzare il mondo culturale lucano.”

Raimondo Andreolo: “Ringrazio la commissaria Iannella e il Segretario Regionale Mancusi per la fiducia accordatami e per la nomina a responsabile provinciale della cultura dell’Unione di Centro.

Sono onorato di aderire, insieme alla squadra che rappresento, all’Unione di Centro e a breve, all’interno dell’assise comunale, costituiremo il gruppo consiliare UDC.

Credo fermamente che il mondo politico abbia un gran bisogno di un’area democratico cristiana per recuperare quell’elettorato moderato che oggi non si rispecchia nell’attuale offerta politica e che si astiene dal voto.”