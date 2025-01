La Casa Bianca apre i briefing di stampa ai ‘nuovi media’ ‘Ok pure a non giornalisti, come i creatore di contenuti TikTok, i blogger e i podcaster’

La Casa Bianca accoglierà anche non giornalisti, come creatori di contenuti e podcaster, per coprire le conferenze stampa: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt nel suo primo briefing con la stampa, affermando che il suo team esaminerà le domande per i futuri membri dei “nuovi media” nel press corp.

“Che tu sia un creatore di contenuti TikTok, un blogger, un podcaster, se produci contenuti di notizie legittimi, indipendentemente dal mezzo, ti sarà consentito di richiedere le credenziali stampa alla Casa Bianca”, ha affermato Leavitt.

ANSA