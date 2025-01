CTE MATERA – WP3 Trasferimento tecnologico – Migliora le tue competenze nella Computer Grafica 3D con i nuovi corsi avanzati di Autodesk 3ds Max e Blender

Matera, 28 gennaio 2025 – Sono aperte le iscrizioni per due corsi avanzati di Computer Grafica 3D, pensati per professionisti e appassionati del settore che desiderano perfezionare le loro competenze nell’utilizzo di strumenti di modellazione 3D professionale.

I corsi sono organizzati dall’Università degli Studi della Basilicata nell’ambito del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera e offrono certificazioni digitali tramite Open Badge. Gli Open Badge attestano competenze acquisite e sono riconosciuti a livello internazionale. Possono essere utilizzati nei curricula elettronici e sui social network per mostrare in modo rapido e credibile le abilità apprese, facilitando la comunicazione con i datori di lavoro.

I corsi, della durata di 108 e 90 ore, offrono un’alta formazione pratica su Autodesk 3ds Max e Blender, rispettivamente, preparando gli studenti a entrare nel mondo del lavoro nel campo dei videogiochi, della digitalizzazione del patrimonio culturale e della visualizzazione architettonica.

Corso di Computer Grafica 3D con Autodesk 3ds Max Durata: 108 ore Il corso si concentra sulla creazione di modelli 3D ottimizzati per videogiochi e sulla digitalizzazione del patrimonio culturale.

Gli studenti apprenderanno le tecniche avanzate di modellazione 3D, texturing, illuminazione, rendering, animazione e dinamiche, con un forte focus sull’industria dei videogiochi e sull’impiego della grafica 3D nella valorizzazione di beni culturali. Il corso include progetti pratici, progettati per costruire un portfolio professionale da presentare a datori di lavoro o clienti freelance.

Corso di Visualizzazione Architettonica Avanzata con Blender Durata: 90 ore Il corso avanzato di Blender è dedicato a chi desidera acquisire competenze nella creazione di render professionali ad alto impatto visivo-narrativo, ideali per la visualizzazione architettonica.

Gli studenti esploreranno tecniche avanzate di modellazione 3D, illuminazione, materiali realistici, animazione, e post-produzione, utilizzando uno degli strumenti più versatili nel panorama della grafica 3D.

Il corso culminerà in un workshop finale, dove ogni partecipante realizzerà un progetto completo di visualizzazione architettonica per il proprio portfolio.

Entrambi i corsi sono progettati per fornire una preparazione pratica e mirata, utilizzando tecnologie all’avanguardia per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro nel campo della Computer Grafica 3D.

Gli studenti avranno accesso a lezioni teoriche e sessioni pratiche in laboratorio, guidati da esperti del settore.

Iscrizioni I posti per entrambi i corsi sono limitati, con iscrizioni aperte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

La selezione avverrà in base all’ordine di iscrizione a partire dalla data di apertura “click day” del 01/02/2024 ore 10:00.

Si precisa che non è possibile iscriversi ad entrambi i corsi.

I corsi si svolgeranno in presenza presso la CTE Matera in via S.Rocco, 3 nelle sale Apple e Windows.

L’inizio dei corsi è fissato nei seguenti giorni: – Computer grafica 3D con Autodesk 3ds Max – venerdì 14/02/2025 – durata 19 lezioni full day venerdì e sabato – Visualizzazione architettonica avanzata in BLENDER – sabato 15/02/2025 – durata 12 lezioni full day solo sabato e un venerdì.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, visitare i seguenti link :

– https://forms.gle/y8wHk5BdDTiVgtgb6