Aor S. Carlo: potenziati ambulatori di pneumologia

L’Azienda ospedaliera regionale San Carlo conferma il proprio impegno nell’ampliamento delle attività assistenziali e terapeutiche con il potenziamento degli ambulatori di pneumologia negli ospedali San Pio da Pietrelcina di Villa d’Agri e San Giovanni di Dio di Melfi, nosocomi che – a differenza di quello di Lagonegro – non garantivano prestazioni specialistiche in tale ambito.

A partire da febbraio, le prestazioni ambulatoriali pneumologiche già avviate nell’ospedale di Villa d’Agri saranno incrementate ogni mercoledì, mentre nell’ospedale di Melfi, dal mese di marzo, l’ambulatorio di pneumologia sarà attivo il primo, il secondo e il terzo mercoledì di ogni mese, assicurando risposte tempestive e di prossimità ai pazienti che soffrono di patologie respiratorie.

“Questo potenziamento – dichiara il direttore generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera – è un ulteriore tassello della strategia aziendale rivolta a garantire un’assistenza sanitaria di alta qualità e accessibile a tutti i cittadini.

Grazie alla disponibilità dell’unità operativa di Pneumologia, diretta dal dottor Raimondo Battiloro, sarà aumentata l’offerta delle prestazioni con un maggior numero di visite specialistiche, esami diagnostici e trattamenti, consentendo di ridurre i tempi di attesa e limitare i disagi di spostamento ai cittadini”.

La nuova programmazione dimostra l’attenzione dell’Azienda verso le esigenze dei pazienti e l’impegno per migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti. “Offrire la continuità assistenziale è fondamentale per un’Azienda come la nostra, dove le attività ambulatoriali si aggiungono e si integrano con quelle chirurgiche e interventistiche. Siamo convinti – conclude il direttore generale – che questo investimento rappresenti un passo fondamentale verso una gestione dei pazienti più efficiente ed efficace, in linea con le esigenze e le aspettative della comunità”.

“Il rafforzamento di questi ambulatori – sottolinea il dottor Battiloro – è indice di una strategia volta a migliorare l’accessibilità delle cure specialistiche e una presa in carico dei pazienti più rapida e mirata.

La disponibilità del personale sanitario della Pneumologia e delle apparecchiature tecnologiche ci permettono di effettuare prestazioni di fisiopatologia respiratoria di secondo livello (spirometria globale, diffusione alveolo-capillare, emogasanalisi, test del cammino) nell’ospedale di Villa d’Agri e di assicurare visita pneumologica, spirometria semplice ed emogasanalisi nell’ospedale di Melfi”.