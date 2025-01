Disturbi alimentari, Lacorazza: Chiaromonte centro di riferimento

“Qualche giorno fa i consiglieri di Fratelli d’Italia, a prima firma Rocco Leone, hanno presentato una proposta di legge su ‘Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie’.

Penso che sia una buona base da cui far partire una discussione in un contesto che assume come riferimento più significativo la legge regionale n.29/2008 e la DGR n.293/2008”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.

“Il confronto che può meglio armonizzare norme e scelte, ed eventualmente valorizzare investimenti – aggiunge Lacorazza – non può che partire da un punto fermo: Chiaromonte, come il Centro di Riferimento Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso ‘Giovanni Gioia’.

“Questa mattina – fa sapere l’esponente del Pd – ho ritenuto opportuno depositare un emendamento alla proposta di legge sul quale credo tutti concordino visto l’ormai quasi ventennale esperienza ed attività del centro.”