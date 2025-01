Sinner vince l’Australian Open, battuto Zverev in tre set

Jannik Sinner ha vinto l’Open d’Australia, primo slam 2025, confermando il titolo conquistato un anno fa.

In finale alla Rod Laver Arena, il numero 1 del ranking Atp ha battuto in tre set il tedesco Alexander Zverev (n.2 Atp) col punteggio di 6-3, 7-6, 6-3.

Per Sinner, vincitore anche dell’Us Open 2024, questo è il terzo titolo slam in carriera.

Sinner ha vinto la finale in meno di tre ore, due e 42′, senza mai dare una chance di allungare il match a Zverev, ancora alla caccia del suo primo slam in carriera.

Il tedesco non ha avuto a disposizione nemmeno una palla break, mentre Sinner ha messo in campo 32 vincenti e 27 del rivale.

Quanto agli ace, l’italiano ne ha messi a segno sei, contro i 12 di Zverev, ma ha servito il 60% di prime palle, ottenendo ben l’84% dei punti.

Zverev a Sinner “sei troppo forte, proprio il numero 1”

“Fa schifo stare qui e non poter toccare il trofeo…. oggi speravo di essere più competitivo e di avere una possibilità ma sei il numero uno al mondo e di molto, sei troppo forte”.

Così Alexander Zverev rivolto a Jannik Sinner che lo ha battuto nella finale dell’Open d’Australia. “Non so se riuscirò mai a vincere questo trofeo ma sono deciso a tornare e a riprovarci”, ha aggiunto, visibilmente deluso, dopo aver fatto i complimenti al rivale e al suo staff e aver ringraziato il suo e tutto il pubblico.

Meloni: “Grande Sinner, motivo di orgoglio per l’Italia”

“Un grande Jannik Sinner trionfa agli Australian Open 2025, difendendo il titolo conquistato l’anno scorso. Terzo Slam per lui che, non solo arricchisce il suo palmarès personale, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per l’Italia. Bravissimo”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social.

Pietrangeli: ‘Sinner oggi è imbattibile, ma ora esagera…’

“I record devono essere battuti, poi i conti si fanno alla fine delle carriere. Ma Jannik sta esagerando… (ride, ndr). Ad ogni modo si merita tutto per come gioca e per come si comporta in campo e fuori”.

Lo ha detto Nicola Pietrangeli al telefono con l’ANSA commentando il terzo slam vinto da Sinner, superando così il record italiano di due che l’ex campione azzurro aveva stabilito vincendo nel 1959 e 1960 il Roland Garros. “Spero che la gente ora smetta di pensare che io ce l’abbia con lui. Qualcuno ha detto che io rosicavo, ma figuriamoci”, ha aggiunto.

“E’ incredibile con quale facilità riesca a vincere, in questo momento sta volando – ha concluso -. A inizio torneo, tra me e me, ho azzeccato il pronostico perché avevo dato che sarebbe stata una passeggiata. Oggi nessuno al mondo può batterlo, al massimo può perdere lui se sta male. Non c’è trippa per gatti”.

