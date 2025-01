FiberCop: UilCom primo sindacato

La UilCom è il primo sindacato tra i lavoratori di FiberCop. Alle elezioni per le rappresentanze sindacali ha ottenuto il 40% eleggendo 1 Rsu e 1 Rls. “Un ottimo risultato che assume una particolare valenza perché arriva dopo il cambio di azienda. Ringraziamo i candidati, il gruppo dirigente e soprattutto i lavoratori che ci hanno sostenuto. Questo sindacato si conferma sempre più nel territorio come punto di riferimento del settore”, afferma il segretario regionale UilCom Giovanni Letterelli.

“Le aziende della filiera delle telecomunicazioni, tra le quali FiberCop impegnata nei cantieri del Piano di cablaggio “Italia 1 Giga” che ha l’obiettivo di dotare di collegamenti ultraveloci circa 67 mila numeri civici in 120 comuni della regione, da una parte, e i sindacati, dall’altra – aggiunge – stanno facendo la loro parte per la digitalizzazione del Paese, la formazione delle nuove competenze e la crescita dell’occupazione. Ma il governo non ha ancora compreso la centralità del settore delle tlc per lo sviluppo del Paese varando appropriate politiche industriali”.