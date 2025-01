A Rotonda, porta del Parco del Pollino, tanta neve e la possibilità di fare ciaspolate

Dopo le abbondanti nevicate degli ultimi giorni fioccano le prenotazioni nelle strutture ricettive presenti sul versante lucano del Parco nazionale del Pollino.

Sono attive su tutto il territorio montano di quest’area con servizi di guide con le ciaspolate adatte a tutti, coppie, famiglie con bambini e gruppi di amici che vogliono vivere l’emozione e la meraviglia di entrare in silenzio e per primi lungo percorsi innevati tra secolari faggete.

A Rotonda presso il rifugio “Fasanelli” a Piano Pedarreto, a 1350 metri sul livello del mare, tutti i fine settimana c’è il punto di partenza delle escursioni sulla neve con ciaspole e sci di fondo.

Gli appassionati delle neve, partendo da Piano Pedarreto, possono proseguire verso il crinale a 1.790 metri di Cozzo Ferriero, seguendo il sentiero segnato che passa per Timpa dell’Orso e porta alla Faggeta Vetusta inserita dal 2017 nella lista dei siti Patrimonio Unesco; oppure partecipare alle varie escursioni proposte dalle guide ufficiali del Parco e guide AIGAE presenti nel territorio alle famiglie con ragazzi e bambini e agli escursionisti più esperti proposte per escursioni più impegnative nei grandi scenari innevati dei pini loricati a 2.000 metri e ancora altre attività come le escursioni al tramonto con rientro in notturna.

Dopo le attività sulla neve e una pausa pranzo con i buoni piatti della genuina e tradizionale gastronomia lucana, il soggiorno si arricchisce con i tanti interessi culturali, naturalistici, antropologici da scoprire attraverso i percorsi predisposti nei borghi e nelle aree urbane di Rotonda.

Esperienze che possono essere arricchite da momenti di benessere nella spa dedicata o dalla possibilità di immergersi nelle tradizioni, imparando ad esempio a preparare pasta e pane in casa seguendo le antiche ricette dei locali.

L’ospitalità molto accogliente rende il territorio in tutto il suo insieme, un’esperienza straordinaria ed indimenticabile.