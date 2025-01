Futsal Senise: dopo la capolista Formia arriva subito il Real Castel Fontana alla prima di ritorno

Si è appena conclusa l’andata di Serie B girone F che ha visto il Senise ospitare la forte formazione laziale del Formia, campione di inverno.

La squadra sinnica è stata sconfitta con il punteggio di 3 a 5, in una gara ben giocata e combattuta da entrambe le compagini.

Dopo una iniziale fase di studio, al primo errore dei bianconeri, gli ospiti ne approfittano immediatamente portandosi in vantaggio.

Il Senise reagisce alla grande malgrado diversi elementi indisponibili (Carbone e D’Ignoti su tutti) e acciuffa il pari con un bel destro ad incrociare del quindicenne David Rotaru (classe 2009).

Sulle ali dell’entusiasmo, arriva il ribaltone di capitan Di Pinto, con uno splendido goal di tacco.

La prima fazione di gioco si chiude con il pareggio degli ospiti, sempre bravi a non farsi influenzare dal goal subito e a rimanere sempre in partita, compatti e consapevoli delle proprie capacità.

La spallata decisiva, da grande squadra, arriva infatti nella ripresa, con un doppio vantaggio che indirizza inesorabilmente il match.

A seguire, all’ultima rete del Formia, risponde il sempre bravo Simeone che chiude la partita sul 3 a 5. Il rammarico è quello di non aver sfruttato al meglio il quinto fallo nella ripresa e non essere stati cinici sulle occasioni avute.

Tutto sommato, però, la squadra ha dimostrato davvero di esserci e di giocarsela sempre alla pari con tutti, specie con compagini oggettivamente più attrezzate.

Il girone di ritorno si aprirà subito col botto. A Senise arriva il Real Castel Fontana, formazione laziale diretta concorrente per la salvezza.

All’andata finì in pareggio, in un match davvero bello e non privo di rammarico. La formazione sinnica pare mentalmente pronta alla sfida, specie considerando i rientri dei due squalificati e (si spera) il completo recupero di alcuni infortunati.

Unico handicap, però, i numerosi atleti in diffida. Dopo questa, ci sarà lo stop forzato alla seconda giornata per poi ripartire, sempre in casa, con la compagine del Casagiove, in un’altra sfida che si preannuncia davvero importante per l’ambita salvezza. Senza ombra di dubbio, a Senise sarà un inverno emozionante e ricco di adrenalina.

A chiudere, con una nota di cordoglio, tutti i componenti dello staff tecnico, dirigenziale ed ogni singolo atleta del Futsal Senise, partecipano al dolore e al lutto che ha colpito la famiglia Lopergolo di Pisticci, nelle persone di Alessandro ed Antonio Massimo.