Basilicata imbiancata: la neve paralizza le strade

Una coltre bianca ha avvolto la Basilicata, mettendo a dura prova la viabilità e la quotidianità dei cittadini. Come previsto dai meteorologi, una intensa perturbazione di origine artica ha fatto sentire i suoi effetti nella notte, imbiancando copiosamente Potenza e gran parte della provincia, estendendosi fino alla collina materana.

Il manto nevoso, che in città ha superato abbondantemente i 10 centimetri, ha causato non pochi disagi alla circolazione. Il raccordo che collega Potenza a Sicignano, la statale Potenza-Melfi e la fondovalle dell’Agri sono le arterie maggiormente interessate dalle nevicate, con tratti resi scivolosi e difficilmente percorribili.

“Si raccomanda la massima prudenza e di mettersi in viaggio solo in caso di assoluta necessità” – ha dichiarato un portavoce della Polizia Stradale, invitando gli automobilisti a equipaggiare le proprie vetture con pneumatici invernali o catene da neve.

aggiornamenti:

Al momento il traffico è regolare con alcuni rallentamenti sulle arterie interessate dalle nevicate e non si registrano particolari disagi.

Anas ricorda agli utenti l’obbligo di pneumatici invernali o catene e di mettersi in viaggio sulle tratte interessate solo dopo essersi informati sulla situazione meteo in corso e sulle effettive condizioni della circolazione.

