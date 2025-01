Gallicchio (Azione): Serve una soluzione concreta per l’aumento del costo dei buoni pasto scolastici

“L’aumento del costo dei buoni pasto scolastici sta creando difficoltà per molte famiglie di Scanzano Jonico, rendendo un servizio essenziale meno accessibile. Per cercare una soluzione concreta a questo problema, stiamo lavorando a una proposta che preveda la riduzione dei costi in base alle fasce di reddito e al numero di figli a carico, soluzione già adottata da altri comuni. L’obiettivo della nostra proposta è alleggerire il peso economico per le famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi o con più figli. Per noi di Azione il vero senso della politica è far accadere le cose, ossia avanzare proposte pragmatiche e possibili per risolvere i problemi dei cittadini. Prossimamente invieremo la nostra proposta all’amministrazione comunale e auspichiamo che possa essere accolta e condivisa, affinché si renda il servizio mensa scolastica più equo e accessibile per tutte le famiglie, soprattutto le più esposte.”