Epifania di solidarietà per oltre 100 bambini grazie all’associazione Dalla Basilicata all’Italia – Non Lasciamo Indietro Nessuno

Come da tradizione, l’associazione Dalla Basilicata all’Italia – Non Lasciamo Indietro Nessuno ha portato un pò di magia dell’Epifania a oltre 100 bambine e bambini appartenenti alle famiglie assistite.

Nella mattinata del 6 gennaio, calze della Befana e piccoli doni sono stati consegnati ai piccoli, regalando loro sorrisi, stupore e momenti di autentica felicità.

“Nei giorni scorsi in associazione si è respirata un’atmosfera di grande fermento – ha dichiarato la presidente Rita Marsico – per preparare le calze e impacchettare i regali.

Gli associati si sono autotassati per acquistare questi pensieri speciali, che oggi abbiamo consegnato ai bambini. Nulla appaga di più dell’abbraccio di un bambino: la loro gioia e i loro sorrisi ci riempiono il cuore e ci danno la forza per continuare il nostro impegno quotidiano.”

Concludendo, la presidente ha voluto sottolineare il valore dell’amore e della solidarietà. “Una vecchia canzone dice: goccia dopo goccia nasce un fiore, un passo dopo l’altro si va lontano. Grazie ancora a tutti, l’amore tutto può.”

L’iniziativa si inserisce nelle attività che l’associazione svolge durante tutto l’anno per supportare le famiglie più fragili del territorio. Intenso il lavoro per il 2025, confermando l’importanza di fare rete per non lasciare indietro nessuno.