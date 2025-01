Sempre più IA e visori, a Las Vegas la tecnologia che verrà Il 7 gennaio al via il Ces 2025, vetrina per gadget e innovazioni

Il 2025 della tecnologia riparte dalla nuova edizione del Consumer Electronics Show, il Ces di Las Vegas che apre il 7 gennaio prossimo.

E l’evento mondiale più importante del settore che lo scorso anno ha attratto oltre 4mila aziende espositrici e 135mila visitatori.

Nata nel 1967 come fiera dedicata all’elettronica di consumo, si è evoluta fino a diventare una vetrina per ogni tipo di innovazione dagli elettrodomestici smart all’automotive alla realtà aumentata e virtuale fino all’immancabile intelligenza artificiale.

Oltre alle proposte dei diversi big della tecnologia in materia di IA (chip più efficienti di Nvidia, Intel, Amd e Qualcomm) gli organizzatori hanno dedicato uno spazio ai keynote dal titolo ‘Great Minds’.

Altro settore in crescita è quello dei visori a realtà aumentata e virtuale, così a Las Vegas potrebbe vedere la luce il dispositivo che Samsung ha immaginato con Google e Qualcomm, per sfidare Meta e Apple.

Anche l’automotive sarà al Consumer Electronics Show. Per la prima volta, però, molte case automobilistiche tra cui Ford e General Motors hanno deciso di saltare la kermesse, saranno Honda e la startup Scout a rappresentare la categoria con auto elettriche e, nel caso di Waymo, a guida autonoma.

Quest’ultima dovrebbe confermare l’avvio del servizio di robotaxi nelle principali città statunitensi e in via sperimentale in Europa.

Al Ces sembra invece calata l’attenzione verso i televisori, ma ci sarà spazio come sempre per tanrti gadget e curiosità diventato il vero core business della manifestazione.

Infine l’Italia porta a Las Vegas 46 startup, provenienti da 14 regioni. Tra le compagini più numerose al padiglione in Eureka Park organizzato da Agenzia Ice, quella della Sardegna e del Piemonte che supportano la manifestazione in maniera istituzionale.

Le regioni del Nord annoverano la maggioranza delle startup, ma il Sud è ben rappresentato con imprese provenienti da Campania, Sicilia, Molise, Puglia e Calabria.

ANSA