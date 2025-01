Chiorazzo: ripristinare immediatamente la continuità dell’erogazione idrica a Pignola

“I disagi che da troppo tempo vivono centinaia di famiglie pignolesi, costrette a fare i conti con interruzioni prolungate e ripetute della fornitura idrica, meritano tutta la nostra attenzione, anche quella del Consiglio Regionale,” ha dichiarato Chiorazzo.

“Anche per questa ragione, dopo l’ennesima segnalazione del Sindaco di Pignola, Antonio De Luca, a cui ho espresso solidarietà per la difficile situazione che stanno vivendo centinaia di suoi concittadini, ho voluto sentire il Direttore Operativo di Acquedotto Lucano, Ing. Marino, che ringrazio per l’immediata disponibilità manifestata insieme a quella dei colleghi consiglieri Leone, Fanelli e Cifarelli, con cui ho concordato l’audizione del Sindaco e del Direttore Operativo in una seduta congiunta urgente delle Commissioni Consiliari Permanenti competenti al fine di verificare puntualmente le azioni messe in essere da Acquedotto Lucano per superare definitivamente la problematica e restituire tranquillità alle tante famiglie ed attività produttive di Pignola che stanno facendo i conti da settimane con una erogazione idrica a singhiozzo.

“L’emergenza idrica – ha sottolineato Chiorazzo – che sta interessando il capoluogo di regione insieme ad altri 28 comuni dell’area, oltre ai gravi disagi per cittadini ed imprese, sta facendo emergere l’insufficienza delle infrastrutture idriche sull’intero territorio regionale.

Non è bastevole l’impegno del personale di Acquedotto Lucano e delle imprese incaricate che quotidianamente, con professionalità e dedizione, fronteggiano guasti sulla rete idrica, se non è accompagnato da un serio piano di investimenti che affronti le tante necessità di adeguamento e miglioramento infrastrutturale che si trascinano da anni, dalla nascita stessa della società pubblica Acquedotto Lucano.

ll Vice Presidente del Consiglio Regionale ha concluso ribadendo l’urgenza di un intervento strutturale per garantire la continuità dell’erogazione idrica e restituire serenità alle comunità di Pignola.