Uomo di 61 anni scomparso a Paterno, ricerche in corso

Appello urgente a Paterno e dintorni. Gianuario Cirelli, 61 anni, si è allontanato dalla sua abitazione in via Acquareggente ieri pomeriggio e da allora non si hanno più sue notizie. L’allarme è stato lanciato dal Comune di Paterno sui social media. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco di Potenza e Villa d’Agri, con l’ausilio di droni e unità cinofile arrivate da Brindisi. L’uomo era vestito con un giaccone blu scuro, pantaloni grigi e scarponcini neri. La comunità locale è mobilitata nelle ricerche. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare le autorità.”