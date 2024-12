Premio speciale Ugo Campo ad uno scatto fotografico sul lago di Senise

Si è tenuta Sabato 21 Dicembre c.a., alle ore 16:30, presso lo storico Salone delle Bandiere del Comune di Messina (Palazzo Zanca), la cerimonia di Premiazione della V edizione del Concorso Artistico Letterario Internazionale “ARS MEA” 2023.

Il premio Artistico è stato articolato in diverse sezioni coinvolgendo molteplici discipline, dalla Poesia alla Fotografia artistica portando nella città di Messina Artisti e Poeti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Numerosi i riconoscimenti assegnati fra i quali il Premio Speciale Ugo Campo dedicato alla memoria dell’omonimo pittore messinese che, quest’anno è stato conferito all’Artista poliedrico di origini Colobraresi Giuseppe Iannarelli.

Il premio è stato assegnato all’Opera “Autunno Lucano”, uno scatto fotografico artistico che l’autore ha eseguito sul lago di Monte Cotugno nel territorio di Senise, catturando un irripetibile scorcio del lago nella stagione autunnale.

Uno scatto molto suggestivo che ha particolarmente affascinato gli autorevoli membri della giuria, esperti di fotografia artistica e comunicazione visiva, che si sono sentiti trasmettere attraverso l’opera la magia del luogo, sopita nell’avvolgente cornice dei tenui colori autunnali.

Il Poeta Giuseppe Iannarelli non è nuovo all’uso della fotografia e del disegno artistico per comunicare visibilmente attraverso il linguaggio muto degli scorci paesaggistici così come anche attraverso l’espressione dei volti e dei corpi che spesso ritrae, lui la definisce una poetica essenziale e diretta che esula dall’uso della scritta parola spesso resa di difficile comprensione da una forma di narrazione aulica e dall’uso della retorica.

Solo poche settimane fa, una sua opera ritraente un volto femminile in atteggiamento voluttuoso è stata esposta alla II Biennale della Creatività presso Ferrara Fiere e Congressi, ottenendo il plauso del pubblico e dell’autorevole critica di Vittorio Sgarbi, Edoardo Sylos Labini, Marco Rebuzzi ed Emanuele Beluffi, personalità di spicco nel panorama artistico culturale Nazionale ed Internazionale.

“Autunno Lucano” non è stata la sola opera presentata da Iannarelli ad essere premiata, l’Artista ha ricevuto anche una Menzione D’Onore per la fotografia “La danza degli Amanti”, altro meraviglioso scatto fotografico eseguito sul litorale Ionico calabrese, ed una Segnalazione di Merito per il libro “Poesie belle e maledette” tradotto in arabo, la scelta della lingua è stata fortemente voluta dal Poeta affinché il suo libro di poesie divenisse uno strumento di accoglienza, incontro e dialogo con i tanti immigrati che ogni giorno giungono sulle coste della Sicilia e della Calabria.

Sono queste due regioni ad offrire un primo soccorso, accoglienza, un pasto caldo e, purtroppo molte volte anche un luogo di sepoltura per i tanti che non ce la fanno i cui corpi vengono restituiti dal mare, allora il linguaggio universale della poesia diventa una forma di consolazione basilare, essenziale ed indispensabile nella prima accoglienza.

Il Concorso Ars Mea 2023 è stato organizzato dall’Associazione Culturale “RDP Eventi”, con la Direzione Artistica di Renato Di Pane e con la regia della ME.PA Production di Pippo Scattareggia, è stato patrocinato gratuitamente dal Comune di Messina.

La cerimonia di premiazione è stata condotta dal presentatore Renato Di Pane, declamazioni a cura di Francesco Micari. Le poesie in concorso, presentate al pubblico dalla dicitrice poetica Argentina Sangiovanni.

Gli Intermezzi musicali eseguiti dal maestro Mimmo Ambriano, mentre le coreografie sono state curate da Antonella Gargano e Rosanna Gargano.

L’evento è stato patrocinato da numerose associazioni che hanno aderito al progetto artistico concedendo il supporto morale e culturale: Terra di Gesù Onlus; Associazione Nazionale del Fante di Messina; CO.B.G.E. (inspired ONU- Unesco-OMS); Lions Club “Messina Tyrrhenum”; AMMI Messina; FIDAPA Messina Capo Peloro; ACISJF; Sagittario; Solidarity in Action; WikiPoesia; Cenacolo Letterario italiano “Via 25 Novembre”; Movimento “Corto-Poesia Ipseità dell’Io”.

A fare da cornice all’evento, una location d’eccellenza unica nel suo genere, lo Storico salone delle Bandiere, Palazzo Zanca, dove si sono tenute le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Conferenza di Messina del 1955, oggi sede del Municipio di Messina.