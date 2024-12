CONCERTO DI FINE ANNO – lunedì 30 dicembre nella città dei Sassi l’ultimo concerto del 2024 dell’ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Lunedì 30 dicembre alle ore 10:00 nella sede della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, in via Ridola n.60 a Matera si terrà la conferenza stampa a consuntivo delle attività svolte dall’Orchestra Sinfonica di Matera sia per le stagioni estiva e autunnale 2024 che del primo triennio del percorso per il conseguimento del riconoscimento ICO.

All’incontro con i giornalisti prenderanno la parola la presidente Gianna Racamato e il cda della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera e il direttore artistico dell’Orchestra il Maestro Saverio Vizziello.

All’incontro sono stati invitati: il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il Consigliere regionale delegato alla valorizzazione dei beni culturali Michele Casino, il presidente della IV Commissione consiliare della Regione Basilicata Nicola Massimo Morea, il Consigliere regionale di minoranza Piero Marrese, il presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, il Commissario prefettizio del Comune di Matera Raffaele Ruberto e il presidente del Conservatorio di musica di Matera “Egidio Romualdo Duni” Michele Niglio.