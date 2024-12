TOPOLINO Con i numeri 3604 e 3605 un prezioso bis di cover componibili

Il Natale è alle porte e Topolino si prepara a festeggiare con tante avventure tra saghe inedite, storie natalizie e anche un TopoLibro da collezione tutto dedicato al periodo più magico e atteso dell’anno.

Si parte con un preziosissimo bis di copertine componibili con Topolino 3604 (in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da mercoledì 18 dicembre) e Topolino 3605 (da martedì 24 dicembre) per entrare da subito nel vivo dello spirito natalizio.

I due numeri formano insieme una grande immagine di festa – disegnata da Ivan Bigarella per i colori di Andrea Cagol – con protagonisti i personaggi Disney più amati circondati da luci, festoni e regali e, naturalmente, con uno scenografico albero di Natale sullo sfondo.

Non mancano poi le grandi storie, come gli ultimi episodi della saga orchestrata da Marco Nucci, Mirror Christmas, e altre avventure natalizie più classiche in compagnia di Silvia Ziche, Rudy Salvagnini, Vito Stabile, Valerio Held, Simona Capovilla e, per il secondo anno consecutivo, Arild Midthun.

Insieme al numero 3604 arriva anche un nuovo TopoLibro da collezione, Il Natale insieme a Topolino, che racchiude una doppia magia: quella delle storie di Topi e Paperi – piene di divertimento, sorpresa, avventura – e quella del periodo più festoso dell’anno.

Il volume (disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da mercoledì 18 dicembre singolarmente o insieme a Topolino 3604) raccoglie quattro racconti d’autore che vedono i personaggi Disney più amati alle prese con vigilie, cenoni, regali e con il protagonista indiscusso delle feste: Babbo Natale.

Saranno settimane di festa davvero da non perdere con Topolino, l’amatissimo magazine a fumetti – edito da Panini Comics – disponibile ogni mercoledì in edicola, fumetteria e su Panini.it.