LA MEDICINA E L’A.I., E LE SFIDE GIA’ VINTE SIMONE BIANCO

Taranto. Arriva un regalo di Natale ai discenti di “Giardini Digitali“, il progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, che mira a qualificare o riqualificare disoccupati o inoccupati che si trovano ai margini del lavoro e che risiedono in Puglia.

Il secondo role model delle Masterclass – Skill Enhancement, appuntamenti mensili con esperti internazionali, è con il dott. Simone Bianco, Vicepresidente del settore Computation presso Altos Labs e figura di spicco nel panorama internazionale della ricerca scientifica.

Il dott. Bianco ha messo a disposizione la sua conoscenza e la sua competenza per il progetto di CIOFS/FP-Puglia ETS, Associazione SurfHers APS, Visionari ETS-APS e Stella Marina APS. Parlerà di : “La medicina e l’AI, e le sfide già vinte” sabato 21 dicembre 2024, presso la Biblioteca Acclavio di Taranto, dalle ore 10.00-13.00.

La sua relazione spazierà tra innovazione e scienza, raccontando come l’intelligenza artificiale stia trasformando la medicina e la lotta per la salute cellulare. Per gli organizzatori della seconda Masterclass di Giardini Digitali, che si realizzano con il patrocinio di Confindustria Taranto, la presenza di Bianco è un vero e proprio evento, considerati i suoi contributi fondamentali alla lotta contro il cancro, applicando l’intelligenza artificiale per individuare terapie più efficaci e personalizzate, e aprendo nuove strade nella ricerca oncologica.

Bianco è anche impegnato in progetti di avanguardia per svelare i segreti della salute cellulare e per promuovere la longevità umana.

TED speaker con oltre un milione di visualizzazioni, vincitore dell’IBM Outstanding Research Achievement Award, e stimato divulgatore scientifico, Bianco parlerà della capacità della ricerca di trasformare problemi complessi in soluzioni innovative e di grande impatto sociale.

Il programma prevede l’introduzione ai lavori di Gabriella Ressa, ufficio stampa di Progetti Digitali.

A seguire i saluti del progettista di CIOFS/FP-Puglia ETS dott. Francesco Giuri e poi la relazione del dott. Bianco. Le Masterclass di Giardini Digitali, essendo aperte al pubblico, puntano a coinvolgere tutta la comunità jonica, diventando un momento di sensibilizzazione sull’importanza del digitale e sul suo impatto positivo in diversi settori: ambiente, salute, comunicazione, imprenditorialità.

Giardini Digitali offre questa straordinaria opportunità di ascoltare uno dei protagonisti della scienza contemporanea, che con orgoglio rappresenta la nostra città a livello mondiale.

La partecipazione è gratuita ma con prenotazione a: [email protected].

Il progetto Giardini Digitali è stato selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale. Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) e, in via sperimentale per gli anni 2022-2026, stanzia un totale di circa 350 milioni di euro.

È alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria. L’obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese.

Per attuare i programmi del Fondo – che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dal PNC (Piano Nazionale Complementare)- a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri. Per maggiori informazioni: www.fondorepubblicadigitale.it.