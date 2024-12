ChatGpt parla con la voce di Babbo Natale, anche in italiano L’IA impersona Santa Claus fino all’inizio di gennaio

ChatGpt avrà anche la voce di Babbo Natale, anche in italiano.

Il chatbot di OpenAI consentirà agli utenti di interagire con l’IA come se fosse Santa Claus.

L’opzione si attiva su tutte le piattaforme (mobile, web, app per Windows e macOS) ed è disponibile fino all’inizio di gennaio e fa parte della Advanced Voice Mode di ChatGpt, ovvero l’opportunità di dialogare con l’IA solo con la voce, senza scrivere testo.

Basterà toccare l’icona del fiocco di neve accanto alla barra dei prompt, la barra in cui si fanno le domande, e selezionare la voce di Babbo Natale che parlerà anche in italiano. Queste conversazioni non verranno salvate nella cronologia e non influenzeranno la memoria di ChatGpt.

L’annuncio fa parte di una sorta di calendario dell’avvento con cui OpenAI in 12 giorni si è ripromessa di lanciare una serie di novità.

Oltre alla voce di Babbo Natale, la società di Sam Altman sta introducendo anche la condivisione di video e schermo nelle conversazioni proprio con Advanced Voice.

Questa funzionalità, in arrivo nei prossimi giorni per gli utenti ChatGpt Plus e Pro nella maggior parte dei Paesi, Italia inclusa, elimina la necessità di descrivere verbalmente situazioni o caricare immagini per ottenere assistenza.

Per la condivisione dello schermo, si dovrà accedere al menu con tre punti e selezionare “Condividi schermo”.

ANSA