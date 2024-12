Festival dei Cinque Continenti: secondo fine settimana di eventi a Venosa

L’edizione natalizia del Festival dei Cinque Continenti prosegue a Venosa anche nel prossimo fine settimana, sabato 14 e domenica 15 dicembre in piazza Umberto I, con due serate all’insegna del teatro urbano e della musica da tutto il mondo, nell’ambito della rassegna organizzata dalla Artistica Management con il sostegno del Comune di Venosa e inserita tra gli eventi del patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata.

Sabato 14 dicembre, alle ore 18.30, Laura Kibel porterà in scena “Va’ dove ti porta il piede”, uno spettacolo a metà strada tra il mimo e il teatro dei burattini.

L’artista veronese ha valorizzato e reinventato il genere del “teatro dei piedi”, sviluppandone le tecniche e i contenuti.

I suoi piedi si vestono di mille accessori e diventano i protagonisti dello spettacolo, incarnando personaggi ironici o drammatici che raccontano storie di ieri e di oggi.

Alle 20.00, spazio alla musica con Ritchie & Django, trio acustico formato da chitarra gipsy, chitarra classica e percussioni, con “Flamenco Project”, in cui proporranno un repertorio che fonde jazz manouche, flamenco, latin e world music.

La particolarità del trio risiede nell’incontro tra la ritmica affascinante e coinvolgente della chitarra flamenca e l’energia delle percussioni, che sostengono l’elegante e virtuoso fraseggio della chitarra gipsy.

Domenica 15 dicembre, alle 18.30, Laura Kibel replicherà “Va’ dove ti porta il piede”, portando ancora una volta il suo teatro dei piedi in Piazza Umberto I, mentre alle 20.00 sarà la volta di “Totò on the road”, spettacolo che renderà omaggio al grande Totò, icona del teatro e del cinema italiano.

Umberto Del Prete, appassionato studioso e interprete di Totò, darà vita a una serie di imitazioni e reinterpretazioni dei suoi personaggi più celebri. Una performance tributo, che vuol far conoscere anche ai più giovani una figura fondamentale per la comicità e la cultura italiane.

Il Festival dei Cinque Continenti prosegue fino al 6 gennaio 2025 con un programma che unisce spettacoli di vario genere, suddivisi in due sezioni tematiche.

“Circo in Piazza” propone una serie di spettacoli di circo contemporaneo e di intrattenimento, spaziando tra clowneria, ventriloquismo, teatro dei piedi, teatro di figura, arti circensi, mimo e visual comedy.

“Suoni dal Mondo!” presenta, invece, concerti che abbracciano diversi stili e culture, dal blues al flamenco, dalla musica manouche al gospel, in un dialogo musicale che attraversa i continenti.

Gli eventi proposti hanno l’obiettivo di promuovere condivisione, partecipazione e inclusione all’interno della comunità cittadina, favorendo anche la presenza a Venosa degli abitanti dei comuni limitrofi.

In un periodo come quello natalizio, che invita a dedicare tempo e attenzioni alle persone più care, il Festival dei Cinque Continenti offre l’opportunità di vivere momenti speciali in compagnia, proprio nel contesto dei Mercatini di Natale.

Inaugurati lo scorso 30 novembre, i Mercatini di Natale di Venosa rappresentano un’occasione imperdibile per vivere la magia del Natale nella suggestiva cornice di piazza Umberto I.

Ogni fine settimana è possibile immergersi nelle luci, nelle musiche e nei profumi natalizi, passeggiando tra casette di legno e stand espositivi, che offrono prodotti tipici, prelibatezze locali e oggetti realizzati dagli artigiani del territorio.