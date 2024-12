“Vertenza Stellantis e Indotto: Bardi Accoglie con Favore le Novità da Roma, Proroghe e Revoca Licenziamenti”

“Accolgo con favore le notizie positive che giungono da Roma dopo la riunione di oggi presso il Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla vertenza Stellantis e al suo indotto lavorativo”.

A dirlo in una nota è Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata che stamani sulla vicenda aveva anche sentito telefonicamente il ministro Urso.

“Al termine del confronto – aggiunge Bardi – i contratti delle aziende subappaltatrici sono stati prorogati di 12 mesi e i licenziamenti revocati, garantendo così la continuità e i livelli occupazionali.

Nei prossimi giorni altri tavoli di discussione sono previsti per delineare soluzioni che siano strutturali in un quadro industriale complesso. Continueremo a lavorare per dare dignità e lavoro ai lucani”, ha concluso Bardi.