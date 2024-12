Broxlab entra nel Sistema Invitalia Startup

Lunedi 16 e martedi 17 dicembre 2024 dalle ore 10.30 nella sede del Broxlab Workspace di Potenza si terrà il Forum dell’imprenditoria lucana che segna l’ingresso di Broxlab in Sistema Invitalia Startup, il network istituzionale creato per mettere in rete i principali attori dell’innovazione e dare supporto alle startup e PMI innovative in tutta Italia.

Il Sistema Invitalia Startup offre alle startup un ecosistema composto da oltre 100 attori dell’innovazione in cui nascere, crescere e diventare scaleup, mettendo a disposizione servizi di orientamento e accompagnamento ai principali incentivi nazionali, iniziative di open innovation e di business matching, occasioni di incontro, webinar per conoscere le opportunità di finanziamento disponibili per le imprese.

Con questa collaborazione, Broxlab consolida il suo ruolo di punto di riferimento per l’innovazione in Basilicata, unendo la sua profonda conoscenza del contesto locale con il supporto di una rete nazionale di esperti e risorse.

L’obiettivo è valorizzare i progetti imprenditoriali più promettenti e attrarre investimenti che possano contribuire a uno sviluppo economico e sociale sostenibile nella regione.

Grazie a questa partnership, Broxlab avrà l’opportunità di implementare sul territorio servizi mirati per l’accesso agli incentivi gestiti da Invitalia e percorsi di formazione e mentoring per startup e PMI, sarà inoltre in grado di promuovere connessioni con investitori e partner strategici a livello nazionale e internazionale.

In questo contesto, il Forum dell’Imprenditoria Lucana si presenta come la prima iniziativa dedicata a imprese, startup e aspiranti imprenditori lucani, con un programma ricco di appuntamenti e focus tematici.

In particolare, durante il Forum saranno organizzati:

• Workshop incentrati sui principali strumenti di supporto per l’innovazione, le agevolazioni fiscali e le opportunità di finanziamento pubblico e privato.

• Incontri di orientamento e accompagnamento one-to-one con esperti di Invitalia e Sviluppo Basilicata, per affiancare le startup partecipanti nella validazione delle idee imprenditoriali e l’individuazione dei finanziamenti più appropriati.

Le iscrizioni ai workshop e alle sessioni one-to-one sono ora ufficialmente aperte. Le aziende, le startup o gli aspiranti imprenditori possono prenotare la propria partecipazione agli eventi e agli incontri one to one di consulenza attraverso la pagina dedicata sul sito di Broxlab (https://www.broxlab.com/sistema-invitalia-startup).

Con questa iniziativa, Broxlab conferma il suo impegno a supportare l’imprenditorialità locale e a contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo in grado di affrontare le sfide globali.